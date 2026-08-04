בלי לראות, בלי לעצור: הסילון מניו ג'רזי שבר שיא עולם

טומי צ'רי שובר שיא עלם ( צילום: מסך )

טומי צ'רי, אחד השמות הבולטים בעולם הספידקיובינג, קבע מחדש את שיא העולם בפתירת קוביית רוביק 3×3 בעיניים מכוסות. ההישג נרשם ב־28 ביוני 2026 במהלך תחרות בבראנצ'בורג, ניו ג'רזי, והחזיר את השיא לידיו לאחר תקופה קצרה שבה הוחזק בידי מתחרה אחר.

במהלך הניסיון צ'רי נדרש לפתור את הקובייה כשהוא אינו יכול לראות אותה. לפני כיסוי עיניו, המתחרה צריך לבחון את הקובייה, לזכור את המיקום של החלקים ולתכנן את רצף הפעולות. לאחר מכן הוא מבצע את הפתרון כולו באמצעות הזיכרון בלבד. הניסיון של צ'רי הסתיים בתוצאה של 11.56 שניות, שהוכרה על ידי Guinness World Records כשיא העולם החדש בקטגוריה. בכך שיפר צ'רי את השיא הקודם, שעמד על 11.67 שניות. מדובר בשיפור קטן מבחינה מספרית, אך משמעותי מאוד בעולם הספידקיובינג, שבו שיאים ברמות הגבוהות ביותר מוכרעים לעיתים בהפרשים של מאיות השנייה.

צ'רי סיים בתוצאה של 11.56 שניות, - צילום: רשתות חברתיות צ'רי סיים בתוצאה של 11.56 שניות, | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30

צ'רי אינו זר למעמד. הוא מחזיק בעבר בשורה של הישגים ושיאים בענפי הקובייה בעיניים מכוסות, וב־2024 קבע שיא עולם של 12.00 שניות באותה קטגוריה. במהלך השנים הוא הפך לאחד המתחרים הבולטים בתחום, המשלב בין יכולת זיכרון, זיהוי תבניות וביצוע מהיר ומדויק של רצפי תנועות.

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אלא שבתחילת 2026 השיא עבר ממנו. המתחרה האוסטרלי צ'רלי אגינס קבע בינואר תוצאה של 11.67 שניות בתחרות בסידני, ובכך הוריד את צ'רי מהמקום הראשון.

כעת, חודשים ספורים לאחר מכן, צ'רי החזיר לעצמו את השיא. הביצוע בניו ג'רזי קיצץ 0.11 שניות מהתוצאה הקודמת והעמיד את שיא העולם על 11.56 שניות.

הישגיו של צ'רי מציבים אותו בין המתחרים המובילים בענף, שבו נדרשים המתחרים להתמודד לא רק עם מהירות אלא גם עם דרישות זיכרון מורכבות במיוחד. בפתירה בעיניים מכוסות, כל טעות בזיהוי החלקים או בביצוע רצף המהלכים עלולה להוביל לפסילת הניסיון.

הארגון העולמי לתחרויות קובייה, World Cube Association, מתעד את התוצאה כשיא עולם רשמי. עבור צ'רי מדובר בשיא נוסף בקריירה התחרותית שלו, ובחזרה לפסגת אחת הקטגוריות המאתגרות ביותר בענף.