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פיצוץ בדנובה: כך רומניה מנעה אסון גרעיני

גל החום הקיצוני באירופה ייבש את הנהר המרכזי והביא את מערכות הקירור של הכור לקצה | הרשויות נאלצו לבצע מבצע הנדסי חסר תקדים מתחת לפני המים (חדשות בעולם)

הפיצוץ בדנובה (צילום: מסך )

גל החום הכבד שפוקד את אירופה ממשיך לייצר השלכות חריגות. והפעם במרכז האירוע נמצאת הדנובה, אחד הנהרות החשובים ביבשת.

ירידה דרמטית במפלס המים יצרה בעיה גם עבור תחנת הכוח הגרעינית בצ'רנבודה שברומניה, התלויה במי הדנובה לצורך קירור מערכות הכורים.

כדי להתמודד עם המחסור במים, הרשויות ב ביצעו פעולה יוצאת דופן: פיצוץ תת-מימי מבוקר בנהר באזור הכפר איזבוארלה, במטרה להעמיק את הערוץ ולשנות את זרימת המים כך שכמות גדולה יותר מהם תגיע אל מערכות הקירור של תחנת הכוח.

הפיצוץ בדנובה
הפיצוץ בדנובה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לפי הדיווחים, הפיצוץ בוצע כחלק ממבצע הנדסי שנועד להתמודד עם התנאים החריגים שנוצרו בעקבות הירידה הקיצונית במפלס המים.

הבעיה החלה לאחר תקופה ממושכת של חום קיצוני ומחסור במשקעים, שגרמו לירידה משמעותית במפלס הדנובה. באזורים מסוימים זרימת המים צנחה לרמות נמוכות במיוחד.

עבור תחנת הכוח בצ'רנבודה מדובר בבעיה משמעותית. הכורים משתמשים במי הדנובה במערכות הקירור שלהם, ולכן כאשר מפלס הנהר יורד, נפגעת גם היכולת לשאוב את כמות המים הנדרשת להפעלת המערכות.

הכורים בצ'רנבודה שברומניה (צילום: By Zlatko Krastev - Own work, GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=877725)

בסוף יולי כבר נאלצה רומניה להשבית את שני הכורים בתחנה, לאחר שמפלס המים והזרימה בדנובה ירדו לרמות שהקשו על הפעלתם. בהמשך עודכנה פעילות הכורים, אך המשבר סביב אספקת מי הקירור נותר במרכז תשומת הלב.

תחנת הכוח הגרעינית בצ'רנבודה היא מרכיב מרכזי במשק החשמל הרומני. שני הכורים שלה, מסוג CANDU, מספקים חלק משמעותי מצורכי החשמל במדינה, ולכן כל פגיעה ממושכת ביכולת להפעיל אותם עלולה להשפיע גם על מערכת החשמל הלאומית.

הפיצוץ המבוקר בדנובה הוא למעשה ניסיון של הרשויות לקנות זמן ולהתמודד עם בעיה שנוצרה הרחק מהכור עצמו, אך עלולה להשפיע ישירות על יכולתו להמשיך לייצר חשמל.

הפעם, כדי להזרים מים לתחנת כוח גרעינית, רומניה נאלצה להתערב באופן ישיר באחד הנהרות הגדולים והחשובים באירופה.

רומניהכור גרעינימשבר האקליםנהר הדנובה
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