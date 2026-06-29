גיהינום פתוח -אירופה בלהבות ( צילום: ד"ש )

כדור הארץ חווה בימים אלו את אחד מגלי החום הקשים והקיצוניים ביותר שתועדו אי פעם, כאשר הטמפרטורות נוסקות לערכים שפעם נחשבו לבלתי אפשריים.

דובר באירוע מסוכן. נכון לעכשיו, כ-150 מיליון בני אדם חיים תחת אזהרות חום קיצוני, בתי ספר נסגרים ורשתות החשמל כורעות תחת העומס. צרפת: 1,000 הרוגים צרפת נמצאת בלב הטרגדיה, כאשר הסוכנות לבריאות הציבור מדווחת על למעלה מ-1,000 מקרי מוות עודפים כתוצאה מהחום הקיצוני, רובם בקרב אוכלוסייה מבוגרת. בפריז, התושבים הנואשים החלו לכסות את חלונות בתיהם בנייר אלומיניום בניסיון נואש להדוף את קרני השמש הלוהטות.

נייר סף לבידוד מחום - צרפת - צילום: רשתות חברתיות נייר סף לבידוד מחום - צרפת | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

אולם, רגע אחד של "יופי מעורר אימה" נרשם כאשר סופות רעמים חזקות הגיעו סוף סוף לשבור את השרב: ברק עוצמתי הכה ישירות בקצה מגדל האייפל בפריז, תיעוד שהפך לוויראלי וישקף את עוצמת מזג האוויר הקיצוני.

פגיעת ברק במגדל האייפל - צילום: רשתות חברתיות פגיעת ברק במגדל האייפל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:04

גרמניה: פסי הרכבת נמסים

בגרמניה, החום שבר שיאים חדשים והגיע ל-41.7 מעלות צלזיוס בעיר לייפציג. הטמפרטורות היו כה גבוהות עד שהן גרמו לנזקים פיזיים לתשתיות: קווי החשמלית בעיר הושבתו לחלוטין לאחר שהמסילות ניזוקו והפכו ללא בטיחותיות לנסיעה. במדינת נורדרהיין-וסטפאליה צומצמו שירותי הרכבת בקווים מרכזיים, ותושבים רבים הסתגרו בבתיהם עד לשקיעת החמה.

פסי הרכבת בגרמניה ( צילום: רשתות חברתיות )

פסי הרכבת בגרמניה - צילום: רשתות חברתיות פסי הרכבת בגרמניה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18

סין: משאיות מים

גם במזרח הרחוק המצב אינו מעודד. בסין, הרשויות נאלצות להוציא לרחובות "משאיות ממטרות" המתיזות מים על הכבישים הראשיים. המטרה היא למנוע מהאספלט להתרכך ולהינזק מהחום הכבד, ובמקביל לקרר מעט את האוויר סביב הכבישים באמצעות אידוי המים.

החום בסין - צילום: רשתות חברתיות החום בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

בניסיון להקל על העוברים ושבים, הסינים פונים בשימוש באשליות ויזואליות על גבי מסכים ושלטים, מפורסמים סרטונים ותמונות המציגים לראווה מזגנים ומאווררי קירור עוצמתיים, כניגודיות למצב הקשה באירופה שנועדו לייצר נחמה פסיכולוגית ותחושת קרירות קלה עבור האזרחים הנאלצים לשהות בחוץ בשרב הכבד.

פתגם סיני עתיק אומר: "תמיד תוכל להרוות את הצימאון באמצעות התבוננות בשזיפים"

משנים אווירה - פרסומת בסין בעקבות החום - צילום: רשתות חברתיות משנים אווירה - פרסומת בסין בעקבות החום | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

שיאי טמפרטורה נשברו גם בפולין, צ'כיה ואוסטריה. ברומא, האפיפיור הודה למאמינים שהגיעו לתפילת יום ראשון בכיכר סן פטרוס למרות תנאי החום המעיקים.

מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גברייסוס, סיכם את המצב באזהרה חמורה: "מה שהיה פעם 'גל חום של פעם בדור' מתרחש כעת כמעט מדי שנה. הוזהרנו". לדבריו, הבתים, מקומות העבודה ובתי הספר באירופה פשוט אינם מצוידים להתמודד עם רמות חום כאלה.