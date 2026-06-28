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השיא עוד לפנינו

גיהנום ביוני: אירופה נמסה תחת חום שלא מהעולם הזה 

השיאים נשברים, הכבישים מתבקעים, והמסורת האירופאית של קיץ נעים התאדתה לתוך "כיפת חום" קטלנית ששורפת כל חלקה טובה | מה שהיה פעם אירוע של "פעם במאה שנה" הפך למציאות יומיומית שמאיימת למוטט את היבשת (חדשות בעולם)

גל חום קיצוני באירופה (צילום: מסך)

אירופה של יוני 2026 אינה מזכירה עוד את היבשת הירוקה והקרירה שהכרנו; היא הפכה לתנור ענק. גל החום הנוכחי, המוגדר על ידי חוקרים כחמור ביותר שתועד אי פעם באזור, מביא עמו טמפרטורות שהיו נחשבות "בלתי אפשריות מבחינה סטטיסטית" רק לפני חמישה עשורים.

מצרפת ועד דנמרק, ומבריטניה ועד סלובקיה, שיאי חום בני עשרות שנים קורסים בזה אחר זה כאילו היו מגדל קלפים.

רמזורים נמסים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המספרים פשוט מטורפים: בגרמניה נמדדו כמעט 42 מעלות צלזיוס, כאשר שיא לאומי חדש של 41.3 מעלות נרשם ליד זארבריקן. דנמרק רשמה את היום החם ביותר מאז תחילת המדידות ב-1874, ובסלובקיה נרשם הלילה החם ביותר בהיסטוריה, שבו הטמפרטורה לא ירדה מתחת ל-26.3 מעלות.

בצרפת ובבריטניה נשברו שיאי החום של כל הזמנים לחודש יוני, כשהחום המעיק לא מרפה גם בלילה.

צרפתי מכין ביצה מחום השמש
צרפתי מכין ביצה מחום השמש| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אך לא רק בני האדם קורסים גם התשתיות של אירופה, שנבנו כדי לשמור על חום ולא להתמודד איתו, פשוט נמסות.

בגרמניה, האספלט בכביש המהיר A7 התבקע מעוצמת החום, ופסי רכבת ברחבי היבשת התעקמו והובילו לשיבושים קשים. במקומות מסוימים דווח אפילו על רמזורי פלסטיק שהחלו להתעוות ולהימס.

אזרח גרמני שלא הצליח להשיג מזגן| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בצרפת נאלצו להשבית שני כורים גרעיניים כי מי הנהרות היו חמים מדי מכדי לקרר אותם, ובאמסטרדם ריססו גשרים במים כדי למנוע מהמתכת להתרחב ולגרום לנזק מבני.

האירוניה הגיעה לשיאה בלונדון, שם בוטל כנס שעסק בניהול חום קיצוני פשוט כי היה חם מדי באולם ללא מיזוג אוויר.

הולנד
הולנד| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המחיר האנושי כבד מנשוא. עשרות אנשים טבעו למוות בצרפת ובבריטניה כשניסו להתקרר במקורות מים פתוחים, וילדים קטנים מצאו את מותם בתוך מכוניות לוהטות.

מדענים מזהירים כי זהו רק קצה הקרחון: אירופה מתחממת מהר יותר מכל יבשת אחרת, ומה שנחשב היום לשיא קיצוני יהפוך בקרוב לנורמה החדשה.

גרמניה
גרמניה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

עם התחזקות תופעת ה"אל ניניו", שנת 2027 צפויה להיות אף חמה יותר, מה שמעלה את השאלה המפחידה: האם אירופה מסוגלת בכלל להסתגל לעתיד הלוהט שמחכה לה?

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