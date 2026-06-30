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אפוקליפסה פריזאית

מכת ברקים וחום של 40 מעלות: למה מגדל האייפל צמח ב-10 ס"מ?

בשיא גל החום האחרון, ברקים אדירים היכו ישירות בקצה המגדל במהלך סופת רעמים עוצמתית - מגדל האייפל פשוט "צמח" ב-10 סנטימטרים אל מול עיניהם המשתאות של התיירים (חדשות בעולם)

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הברק מכה בסמל הלאומי - מגדל אייפל (צילום: שאטרסטוק - מסך)

אירופה כורעת תחת עומס חום קיצוני, וצרפת מוצאת את עצמה במוקד הסערה. בעוד רשויות הבריאות מדווחות על מעל ל-1,300 מקרי מוות עודפים ביבשת מאז תחילת יוני, ומערכת בתי החולים בפריז מאוימת בקריסה, נראה שגם "גברת הברזל" המפורסמת מושפעת מהטמפרטורות המאמירות.

תיעודים ויראליים מהימים האחרונים שפורסמו מציגים מראות אפוקליפטיים: ברקים כחולים ובוהקים פוגעים בראש המגדל, מאירים את שמי הבירה הצרפתית הבוערת מחום.

אך מעבר למפגן האלקטרוני המרהיב, מתרחש תהליך פיזיקלי מרתק. זהו קיץ קשה עבור האייפל – יום אחד הוא ניצב תחת טמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס, וביום שלאחר מכן הוא הופך לקולט ברקים ענק.

סופת ברקים מכה במגדל השבוע
סופת ברקים מכה במגדל השבוע| צילום: צילום: רשתות חברתיות

למה המגדל משנה את גובהו?

רבים אינם מודעים לכך, אך מגדל האייפל אינו מבנה סטטי. המבנה עשוי מברזל מעובד, חומר הרגיש מאוד לשינויי טמפרטורה.

מדובר בתופעה פיזיקלית טבעית הנקראת התפשטות טרמית. כאשר הטמפרטורות עולות, החום גורם לעלייה בנפח המתכת. באופן מדהים, על כל עלייה של 10 מעלות צלזיוס בטמפרטורה, מבנה הברזל של המגדל מתרחב בכ-2 סנטימטרים. בקיץ הצרפתי הלוהט, המשמעות היא שהמגדל יכול לגבוה בכ-10 סנטימטרים.

אך השינוי אינו רק בגובה. המגדל למעשה "מתרחק" מהשמש. מכיוון שהשמש מכה רק על צד אחד מתוך ארבעת צדדי המגדל בכל רגע נתון, נוצר חוסר איזון הגורם למבנה לנטות מעט לצד הנגדי. לאורך יום בהיר, קצה המגדל יכול לנוע במסלול מעגלי בקוטר של כ-15 סנטימטרים.

מגל אייפל מלבלב בקיץ (צילום: דני שפיץ)

כאשר מגיע החורף או כשהטמפרטורות צונחות לאחר הסערה, מתרחשת התופעה ההפוכה: התכווצות. המבנה המתכתי מתכווץ בחזרה, והמגדל מאבד כמה מילימטרים מגובהו וחוזר לממדיו המקוריים.

המהנדסים של חברת גוסטב אייפל תכננו את המגדל כך שיעמוד בתנודות אלו. למרות שהשינויים נראים משמעותיים על הנייר, הם אינם מורגשים לעין אנושית ואינם פוגעים כלל ביציבות המבנה המפואר. כך, בין מכת ברק אחת לגל חום נוסף, מגדל האייפל ממשיך "לנשום" עם מזג האוויר, כעדות חיה לכוחה של הפיזיקה ולשינויי האקלים המקצינים.

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יש התחממות גלובלית . אם יהיה גל חום בישראל נגיע ל50 מעלות באילת וים המלח.
צדיק המסיכות

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