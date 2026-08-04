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קרקס בספרד: הצבא הספרדי מנסה לגרש, המהגרים קופצים מהמשאית

ספרד מדווחת על חזרה המונית למרוקו, אך במקביל ממשיכים להופיע תיעודים שמעלים שאלות על המתרחש בדרך לגבול ועל יכולת האיכפה המוגבלת של ממשלת ספרד (חדשות בעולם)

מהגרים בשטח ספרד (צילום: מסך )

משבר ההגירה בסאוטה שבצפון אפריקה רחוק מלהסתיים. בעוד הרשויות הספרדיות מציגות נתונים שלפיהם עשרות אלפי מהגרים כבר עזבו את המובלעת הספרדית וחזרו לשטח מרוקו, תיעודים שמופצים ברשת מציגים תמונה מורכבת ודרמטית יותר.

לפי הנתונים שמסרה ספרד, כ־69,500 בני אדם כבר חזרו למרוקו בעקבות גל הכניסות החריג לסאוטה. עם זאת, הרשויות המקומיות מעריכות כי בין 3,000 ל־5,000 מהגרים עדיין נמצאים במובלעת, בהם מאות קטינים ללא ליווי.

כ־69,500 מהגרים חצו את הגבול לספרד
כ־69,500 מהגרים חצו את הגבול לספרד | צילום: צילום: רשתות חברתיות

על רקע המספרים הללו, הופצו ברשת עשרות סרטונים שבהם נראים מהגרים המועברים לכיוון הגבול עם מרוקו כשהם קופצים ממשאיות צבאיות הנמצאות בתנועה, בניסיון להימנע מהחזרה.

הפער בין ההצהרות הרשמיות לבין התמונות המופצות ברשת מגיע בזמן שסאוטה עדיין מתמודדת עם השלכות גל ההגירה החריג. לפי דיווחים של אזרחים, למרות מספר החוזרים הגבוה, אלפי בני אדם עדיין נותרו במובלעת, ומרכזי הקליטה בעיר מתקשים להתמודד עם העומס.

המשבר החל לאחר גל חריג שבו עשרות אלפי בני אדם ניסו להיכנס לסאוטה ממרוקו. לטענת הרשויות הספרדיות הם הצליחו להחזיר חלק גדול מהם, אך המצב נותר נפיץ, במיוחד סביב הטיפול בקטינים, שלהם קיימות הגנות משפטיות בספרד.

מהגרים מזנקים מהמשאיות בדרך לגבול
מהגרים מזנקים מהמשאיות בדרך לגבול| צילום: צילום: רשתות חברתיות

כאמור, תמונות וסרטונים מהשטח ממשיכים להתפשט ברשת, ומציגים את המתרחש מנקודת מבט שונה מזו של ההודעות הרשמיות.

מהגרים מזנקים מהמשאיות בדרך לגבול
מהגרים מזנקים מהמשאיות בדרך לגבול| צילום: צילום: רשתות חברתיות

גם ראש ממשלת ספרד הודה בוקלו כי המשבר עדיין רחוק מלהיות מאחורינו: אלפי מהגרים נותרו בסאוטה, הרשויות המקומיות מתמודדות עם עומס כבד.

מרוקוהאיחוד האירופיספרדמהגריםרשות ההגירההגירה בלתי חוקית
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