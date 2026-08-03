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מניפים אגרופים

ההשתלטות החלה: "אללה אכבר" מול השוטרים הספרדים ההמומים

עשרות מהגרים בסאוטה פתחו בצעדה ברחובות המובלעת ופצחו בקריאות "אללה אכבר", בעוד שוטרים ספרדים עומדים בצידי הדרכים מנועים מלעשות דבר | התיעוד שפורסם בהרחבה ברשתות החברתיות זכה למיליוני שיתופים מחדש (בעולם) 

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עשרות מהגרים בלתי חוקיים שפרצו את הגבול המפריד בין מרוקו למובלעת הספרדית הקטנה סאוטה, נצפו כשהם מהלכים ברחובות העיר ופותחים בצעקות 'אללה אכבר'.

בתיעוד נראים עשרות צעירים מהלכים ברחוב הספרדי, חלקם ללא בגד עליון, מניפים אגרופים וזועקים קריאות בערבית.

בתיעוד ניתן לראות את הצעירים סוחבים צעיר פצוע, שנפגע ככל הנראה בזמן שניסה לחצות את הגבול בין המדינות.

בשלב מסוים, נראים המרוקנים מגיעים בסמוך לניידת משטרה לידה עומדים מספר שוטרים ספרדים, שאינם עושים דבר מלבד לסמן להם להתקדם קדימה לתוך העיר.

לפי דיווחים עדכניים, בסאוטה נותרו כמה מאות בלבד של מהגרים שבחרו להישאר בעיר, כאשר הרוב בחרו לחזור אחורה למרוקו.

איש הימין הצרפתי ז'ילבר קולר פרסם מחדש את הסרטון שזכה לחשיפה רחבה ברשתות החברתיות וכתב: "#סאוטה #ספרד, לא רחוק מאיתנו, תסתכלו, תקשיבו, אם אתם לא מבינים, אם המנה הזו העצומה של המציאות לא מספיקה לכם, לכו לפסיכיאטר!"

ספרדמהגריםסאוטה

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