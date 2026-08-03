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יותר מ-1,000 נותרו בספרד

נמחצו למוות וטבעו בים: מספר ההרוגים הבלתי נתפס בפריצת הגבול לספרד

מספר ההרוגים בקרב מהגרים שניסו לחצות את הגבול לספרד ממשיך לעלות, כאשר גופות נוספות נמצאו בימים האחרונים | לפי הדיווחים במדינה, לא פחות מ-72 בני אדם נהרגו כאשר ניסו לחצות את הגבול, חלק בטביעה בים התיכון ואחרים כאשר נמחצו למוות על שובר הגלים (בעולם) 

מניין ההרוגים בניסיון ההגירה המיועד לעבר המובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה טיפס ל-72 בני אדם בצד הספרדי, בעוד רשויות מרוקו מדווחות מנגד על 11 הרוגים בלבד. חלק מהמהגרים טבעו למוות במימי הים התיכון, בעוד אחרים נמחצו למוות בעת שניסו לטפס על שובר הגלים ועל גדר המערכת המפרידה בין השטחים.

מנהיג המובלעת סאוטה, חואן חסוס ויבאס, ציין כי לחדר המתים העירוני הגיעו 88 גופות בשבועיים האחרונים, כולל ניסיונות חצייה קודמים שנערכו בשעות הלילה. אזרחית צרפתיה בשם קרימה אבנאז, שלה משפחה במרוקו, אמרה בבכי כי "כואב לי עמוקות שצעירים מתים בים. זה לא נכון שבשנת 2026 נשים עם ילדים בני חודשיים בלבד יחצו את הים רק כדי למות".

היא הוסיפה עוד כי "במרוקו יש אוכל, יש כל מה שאנחנו צריכים. אם אין לנו עבודה בכבוד, עלינו לשבות ולתבוע את הזכויות שלנו מהממשלה. אנחנו לא צריכים למות בים, זה לא נכון".

על פי נתוני הרשויות בספרד, מעל 50,000 בני אדם נכנסו לתחום המובלעת החל מיום חמישי דרך הים והיבשה. עם זאת, מעל 48,000 מהם כבר הוחזרו או שבבו מרצונם לשטח מרוקו בתוך 48 שעות, וחלקם נוספים עשו זאת במהלך סוף השבוע. מנגד, במרוקו טוענים כי מספר המעורבים עמד על כ-40,000 בלבד, וכי כוחותיהם בלמו 1,135 בני אדם מלהיכנס למובלעת מלייה.

בנוסף לעשרות ההרוגים באירוע ההמוני, נציג הממשלה הספרדית בסאוטה, מיגל אנחל פרז, מסר כי למעלה מ-1,000 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי מצד כוחות החירום והבריאות במקום.

מרוקוספרדסאוטה

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