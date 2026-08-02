מהגרים ששחו או קפצו מעל הגדרות כדי לפרוץ למובלעת הספרדית סאוטה בצפון אפריקה החלו לחזור לבתיהם.

אחרי המשבר חסר התקדים שהחל בשבוע שעבר כאשר עשרות אלפי מרוקנים חצו בכוח את הגבול עם ספרד, מתברר כי רובם החליטו לעשות פרסה - ולשוב הביתה.

לפי ציטוטים ב'רויטרס', רבים מהם ציינו כי הרעב, התשישות והיחס העויין לטענתם מצד התושבים המקומיים ריסקו את תקוותיהם להתחיל חיים חדשים באירופה.

ברחובות העיר המרוקנית פנידק, הסמוכה לגבול, נרשמה תנועה דלילה בלבד, בניגוד לאלפים שהתאספו במקום ימים ספורים קודם לכן. במקביל, מרכז הקליטה למהגרים בסאוטה התמלא עד אפס מקום ואינו מסוגל לקלוט אנשים נוספים.

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רבים מהחוזרים סיפרו כי נמשכו לגבול בעקבות סרטונים ברשתות החברתיות, אך בהגיעם גילו כי אין דרך לנסוע הלאה למטרופול ספרד, מעבר לים התיכון. עובד מאפייה מפאס, איברהים, סיפר כי נטש את עבודתו בעקבות התיעודים ברשת. "באנו כדי להתקדם, לא כדי שיעבדו עלינו", אמר. "חשבתי שאבנה שם עתיד טוב יותר. אבל הופתעתי בסאוטה". איברהים הוסיף כי שרד שלושה ימים על מים בלבד: "איך זה שכריך טונה נמכר ב-2026 ב-100 דירהם ($10.75)?"

עובדים מרוקאים שנכנסו למובלעת תיארו אווירה קשה במיוחד וסגירה רחבת היקף של חנויות וסופרמרקטים. עובד בנמל טנג'ר מד ציין כי "סאוטה הייתה כמו כלא - אין מה לעשות שם. הכל היה סגור". המלצר המרוקאי יאסין אישו סיפר כי הותקף והורחק מאחת השכונות בעיר: "הם הטילו מצור כדי לאלץ אותנו לעזוב את סאוטה בכוחות עצמנו ... הם הצליחו בתוכנית שלהם".

משרד הפנים של ספרד דיווח על שני נפגעים קל באירועי דקירה שונים ועל מעצר חשוד אחד. בצד הספרדי, בעלי עסקים הביעו דאגה מהמצב אך גם חמלה כלפי הצעירים. טיטו, בעל חנות כלי עבודה, סיפר כי "אתה מרגיש מוצף ובו זמנית חסר אונים", והוסיף כי "הצעירים האלה, מנצלים אותם לחלוטין. משתמשים בהם כקלפי מיקוח".

מרינה קסטניו, בת 24, שמשפחתה מפעילה שני בתי קפה במרכז העיר, הסבירה את ההחלטה לפתוח מחדש את העסק: "לקחנו את היוזמה לפתוח כי בסופו של דבר החיים חייבים לחזור לקצב הרגיל שלהם, אבל הבטיחות שלנו ושל הצוות שלנו תמיד קודמת לכל".

למרות הקשיים והחזרה המאסבית, חלק מהמהגרים נותרים נחושים להישאר במובלעת בכל מחיר. מוחמד אחמד, בן 43 מסודן, ששחה ארבע שעות כדי להגיע לסאוטה, הבהיר כי אין בכוונתו לוותר: "אני לא חוזר. אני מעדיף למות בנסיונות כאן".