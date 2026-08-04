דיווח דרמטי: זו הסיבה להתקפלות של טראמפ מול איראן 

צבא ארצות הברית ניצל כמעט את כל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך מסוג ATACMS ו-PrSM במהלך חמשת חודשי הלחימה מול איראן, כך דיווחו גורמים המכירים את הנתונים בשיחה עם רויטרס.

המצב הקיים מעורר חששות כבדים בקרב גורמים ביטחוניים ואנליסטים בנוגע למוכנות הצבא האמריקאי לעימותים צבאיים פוטנציאליים נוספים בעולם, בייחוד מול מעצמות כמו סין ורוסיה.

בתגובה לנתונים שנחשפו, פרסם הבית הלבן בעבר הצהרה מטעם הנשיא דונלד טראמפ, שבה טען כי לארצות הברית יש "להרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם" ו-"הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים." טראמפ הוסיף כי "חברות הביטחון שלנו מייצרות, ברגע זה, יותר תחמושת ממה שמצרפו אי פעם בעבר, בנוסף להרחבת המפעלים והציוד שלהן ברמות שיא."

גם בפנטגון מיהרו להרגיע את החששות מפני מחסור ביכולות התקפיות והגנתיות. דובר הפנטגון, שון פרנל, מסר כי "הצבא של אמריקה הוא החזק ביותר בעולם ויש לו את כל מה שהוא צריך כדי לפעול בזמן ובמקום שיבחר הנשיא. ביצענו מבצעים מוצלחים מרובים ברחבי המפקדות הקרביות תוך הבטחה כי צבא ארצות הברית מחזיק בארסנל יכולות עמוק כדי להגן על עמנו ועל האינטרסים שלנו."

מלבד הטילים הקרקעיים לטווח ארוך, הנתונים מצביעים על כך שארה"ב כילתה קצת פחות מחצי ממלאי טילי השיוט מסוג טומאהוק המיועדים לשיגור מכלי שיט. בנוסף, הערכות מעלות כי בין החודשים פברואר ויולי 2026 ניצלו כוחות הביטחון כ-65% ממיירטי הפטריוט וכ-38% ממלאי מיירטי ה-THAAD, המשמשים להגנה מפני טילים בליסטיים.