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נגמרו הרעיונות?

דיווח: ההודעה ההזויה שקיבלו החיילים האמריקנים בנוגע למלחמה עם איראן

לפי דיווח המתפרסם ברשת CNN, סנטקום שיגרה מכתב לחיילים בו היא מבקשת מהם לספק רעיונות "יצירתיים" איך להביס את איראן | האם לארצות הברית נגמרו הרעיונות? כך לפחות זה נראה | הדיווח המלא (חדשות)

האדמירל בראד קופר (צילום: סנטקום)

צבא ארצות הברית פנה לאנליסטים צבאיים בבקשה לקבל רעיונות יצירתיים ולא קונבנציונליים להפעלת לחץ ולענישת , כך עולה מהודעת דוא"ל ששלח קצין בכיר בזרוע המודיעין של פיקוד המרכז.

הפנייה חסרת התקדים מדגישה את מגוון האפשרויות המוגבל העומד בפני הממשל האמריקאי במאמציו לאלץ את טהרן להגיע להסכם.

​דובר פיקוד המרכז, קפטן טימותי הוקינס, מסר בתגובה כי "לפיקוד המרכז של ארצות הברית יש היסטוריה ארוכה של חשיבה ועבודה בדרכים חדשניות".

לדבריו, "אדמירל קופר, בפרט, פונה לחברי הצוות הנהדר שלנו, ללא קשר לדרגה, כדי להשיג את רמות הביצועים המבצעיות הגבוהות ביותר האפשריות".

​בכירי המודיעין ב-CIA ובסוכנות המודיעין של פנטגון הודיעו לאחרונה כי המשך התקיפות האוויריות אינו צפוי לשנות את עמדת המיקוח של איראן.

במקביל, יו"ר המטות המשולבים, גנרל דן קיין, הבהיר בדיון בקונגרס כי "לכוח אווירי יש את המגבלות שלו", והביע דאגה מדלדול מלאי מיירטי ההגנה האווירית של הצבא.

​כדי להשמיד את מתקני הגרעין האיראניים הקבורים בעומק האדמה, יידרש הממשל לעשות שימוש בכוחות קרקעיים, מהלך המוגדר כסיכון עצום.

מהלך כזה יעמוד בניגוד להבטחתו של הנשיא , שהצהיר בעבר: "אני לא אשלח אתכם להילחם ולמות במלחמות זרות מטופשות שאינן נגמרות לעולם". עד כה נהרגו 18 חיילים אמריקאים בלחימה.

​גורמים המעורבים בתכנון המבצעי ציינו כי הנשיא בוחן גם אפשרות לתקיפות בעלות אופי סמלי בלבד כדי לאפשר יציאה מהמערכה. מקור המעורה בדיונים ציין כי "בסופו של דבר, הנשיא ירצה עסקה, אז הוא יחפש באופן רציף דרכים להחמיר ולצאת מזה", והוסיף כי "אתה צריך מוחות יצירתיים לפעמים – במיוחד אם אוזלות לך האפשרויות הקונבנציונליות".

​טראמפ כבר שקל להסלים את התקיפות בימים האחרונים, אך חזר בו לאחר התערבות דיפלומטית מצד גורמים באזור, ובהם יורש העצר הסעודי.

לאחר הודעת טראמפ על פתיחה בסבב שיחות חדש עם איראן, היום הכחיש את הדברים דובר משרד החוץ האיראני שקבע בפשטות: "אין שיחות עם האמריקנים".

איראןדונלד טראמפסנטקוםצבא ארצות הברית

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