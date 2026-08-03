הסבלנות האיראנית: בצה"ל נערכים לכוננות גבוהה בחודשים הקרובים

נחתים אמריקאים עולים על מסוק UH-1Y ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

מערכת הביטחון בישראל מתכוננת באופן רשמי לתקופה ממושכת ומורכבת מול איראן, כך דווח היום (שני) ב-N12. על פי ההערכה המבצעית בצה"ל, המציאות הצפויה אינה מלחמה כוללת ועצימה מחד, אך גם לא הסכם הסדרה מלא ומקיף בין ארצות הברית לאיראן מאידך.

במערכת הביטחון מבהירים כי מדובר בשינוי משמעותי במציאות המבצעית, המחייב הסתכלות אסטרטגית וארוכת טווח. לפי הדיווח, כוחות צה"ל יידרשו להישאר בכוננות גבוהה בעוצמות משתנות לאורך החודשים הקרובים, תוך התמודדות עם אתגרים מבצעיים מתמשכים. שיתוף פעולה אמריקני חיוני לצד ההיערכות המבצעית בשטח, בצה"ל מעניקים לפי הדיווח חשיבות מכרעת להמשך שיתוף הפעולה ההדוק עם ארצות הברית. במערכת הביטחון מציינים כי על אף האתגרים והמגבלות הנילווים לעבודה משותפת מול המעצמה האמריקנית, היתרונות האסטרטגיים עולים בהרבה על החסרונות. רק טיפש לא יעריך את העם היהודי: המונולוג של השר היווני שיגע את הרשת דני שפיץ | 14:12 תפיסה דרמטית: קצין משטרה עצר פורץ - בזמן שניסה להיכנס מהחלון קובי רוזן | 14:50 בכירים בצבא מדגישים כי ישראל פועלת במסגרת מערכה משותפת עם המעצמה החזקה בעולם, עובדה שמשרתת באופן ישיר את האינטרסים הביטחוניים של המדינה. הגיבוי והתיאום האמריקני נותרים בגדר נכס חיוני, במיוחד בתקופה של אי ודאות אזורית. ברקע ההיערכות הישראלית עומדים המגעים הדיפלומטיים המתוחים שמנהל הממשל האמריקני מול טהראן. בכירים אמריקניים חשפו כי הנשיא דונלד טראמפ היה קרוב מאי-פעם לאשר תקיפה נרחבת ומסיבית נגד מטרות באיראן, וכי התוכנית הוקפאה יום אחד בלבד לפני המועד המתוכנן לביצועה. הנסיגה הזמנית מתוכנית התקיפה הגיעה בעקבות לחץ כבד שהפעילו מדינות המפרץ, ובהן קטאר וסעודיה, במטרה להעניק הזדמנות נוספת לצירי המשא ומתן ולהביא להרגעת הרוחות באזור. טראמפ עצמו אישר בשיחה עם עיתונאים כי "זו הייתה אמורה להיות תקיפה מסיבית", וכי בעלות הברית ביקשו ממנו להשהות את הפעולה.

הנשיא טראמפ והמטוס הקטארי ( צילום: הבית הלבן )

התפתחות זו משתלבת במגעים המתקדמים להשגת הסדרים אזוריים נקודתיים, ובהם גיבוש הסכם סביב מצר הורמוז. המגעים הקדחתניים העדכניים בין וושינגטון לטהראן כוללים דיונים על פרטי הבנות זמניות, שבמרכזן פתיחת המצר לשיט חופשי לתקופה של כשישים יום ללא גביית אגרות, לצד הסדרת מסלולי שיט חדשים במרחב.

עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני הכחיש היום כי מתקיימים מגעים ישירים עם ארצות הברית, והבהיר כי השיחות מתנהלות מול עומאן בלבד. הדובר האיראני הדגיש כי "כל עוד ארצות הברית ממשיכה בהפרות שלה, לא יחול שינוי משמעותי במצב במצרי הורמוז".

אתגרים אמריקניים

מהלכים אלו, לצד הניסיון לחדש את המשא ומתן הכולל בין ארה"ב לאיראן, ממחישים את הנזילות של המצב האזורי. בכירי המודיעין האמריקני הודיעו לאחרונה כי המשך התקיפות האוויריות אינו צפוי לשנות את עמדת המיקוח של איראן, ויו"ר המטות המשולבים הבהיר בדיון בקונגרס כי "לכוח אווירי יש את המגבלות שלו".

המורכבות האמריקנית באה לידי ביטוי גם בפנייה חסרת תקדים של פיקוד המרכז לאנליסטים צבאיים, בבקשה לקבל רעיונות יצירתיים ולא קונבנציונליים להפעלת לחץ על איראן. הפנייה מדגישה את מגוון האפשרויות המוגבל העומד בפני הממשל האמריקאי במאמציו לאלץ את טהראן להגיע להסכם. בצה"ל ממשיכים להתכונן לתרחיש הביניים, תוך שמירה על גמישות מבצעית ותיאום הדוק עם בעלות הברית.