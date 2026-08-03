דיוק קטלני: הרגע שטיל מחק את בניין משמרות המהפכה בלב טהראן

רגע הפגיעה ( צילום: מסך )

ב-2 במרץ 2026, בעיצומה של מלחמת עם כלביא, רחובות טהראן הפכו לזירת קרב לוהטת. סרטון דרמטי ממצלמת רכב, שהופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות, תיעד את הרגע המדויק שבו תקיפה אווירית פגעה בלב הבירה האיראנית. התיעוד, שאורכו כ-21 שניות, מראה פיצוץ עוצמתי הפוגע בבניין ברחוב פרדוסי, המטרה של התקיפה הייתה בניין השייך למשמרות המהפכה (IRGC).

הרגע שטיל מחק את בניין משמרות המהפכה בלב טהראן - צילום: רשתות חברתיות הרגע שטיל מחק את בניין משמרות המהפכה בלב טהראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

התקיפה הממוקדת הייתה על נכס צבאי של משמרות המהפכה. מדובר ברגע אחד מתוך עשרות ומאות תקיפות שהשלכותיהן על מרכזי השלטון האיראניים היו הרסניות.

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כזכור, בימי מלחמת עם כלביא נפל על איראן מסך של חשיכה דיגיטלית. בעקבות החשש הכבד מזליגת מידע רגיש והצתת תסיסה אזרחית, חסמו משמרות המהפכה את הגישה לרשת האינטרנט בכל רחבי המדינה, כך שגם חודשים ארוכים אחרי אותם תקיפות אט אט מתפרסמים ברשת עוד ועוד תיעודים מאותן תקיפות עצימות של צבאות ישראל וארה"ב.