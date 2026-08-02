מפקד צבא אוגנדה, הגנרל מוהוזי קיינרוגבה ( צילום: העמוד הרשמי של הגנרל מוהוזי קיינרוגבה )

חמישים שנה לאחר הלילה שבו הפך נמל התעופה באנטבה לאחד האתרים המזוהים ביותר עם תעוזה צבאית ישראלית, המקום שבו נפל יוני נתניהו זכה בשבת להנצחה יוצאת דופן: פסל לזכרו של מפקד כוח החילוץ נחנך בטרמינל הישן של שדה התעופה באוגנדה.

את טקס חנוכת האנדרטה הוביל מפקד צבא אוגנדה, הגנרל מוהוזי קיינרוגבה, בנו של נשיא אוגנדה יוורי מוסווני. בדבריו הדגיש קיינרוגבה כי הפסל אינו רק הנצחה של חייל ישראלי שנפל בקרב, אלא סמל לערכים של אומץ, מסירות והקרבה למען הצלת חיי אדם. "זהו כבוד וזכות גדולה להצטרף אליכם באתר היסטורי זה", אמר קיינרוגבה בטקס. "אנו חושפים את האנדרטה הזו לכבודו של סגן אלוף יונתן 'יוני' נתניהו, המפקד האמיץ של כוח החילוץ הישראלי, שמנהיגותו והקרבתו האולטימטיבית במהלך הפשיטה על אנטבה ב-4 ביולי 1976 הפכו לסמל מתמשך של אומץ לב, חובה ושירות אנוכי".

מפקד צבא אוגנדה, הגנרל מוהוזי קיינרוגבה - צילום: רשתות חברתיות מפקד צבא אוגנדה, הגנרל מוהוזי קיינרוגבה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:39

קיינרוגבה התייחס גם לפרק האפל בהיסטוריה של אוגנדה. במהלך חטיפת מטוס אייר פראנס, שהמריא מתל אביב בדרכו לפריז, הוסט המטוס לאנטבה לאחר שנחטף בידי מחבלים. שלטונו של הדיקטטור אידי אמין העניק לחוטפים מקלט באוגנדה, בעוד הם דרשו כופר ושחרור מחבלים.

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שבוע לאחר החטיפה הגיעו לאוגנדה ארבעה מטוסי תובלה ישראליים מדגם C-130 הרקולס. בתוך שעות יצא לדרך מבצע החילוץ הנועז, שבסיומו חולצו בני הערובה. יוני נתניהו, שפיקד על הכוח, נהרג במהלך הפעולה והיה לחלל הצבאי היחיד במבצע. ארבעה מבני הערובה נהרגו אף הם במהלך החטיפה והחילוץ.

מפקד צבא אוגנדה, הגנרל מוהוזי קיינרוגבה ( צילום: העמוד הרשמי של הגנרל מוהוזי קיינרוגבה )

בטקס ההנצחה הזכיר מפקד צבא אוגנדה גם את ארבעת בני הערובה שנהרגו: ז'אן־ז'אק מימוני, פסקו כהן, אידה בורוכוביץ' ודורה בלוך. "כאשר אנו מתאספים כאן, אנו זוכרים בכבוד גם את בני הערובה התמימים שאיבדו את חייהם במהלך האירועים הטרגיים הללו", אמר.

דורה בלוך, בת 74, הייתה מאושפזת בבית חולים בקמפלה בזמן המבצע. היא נרצחה לאחר הפשיטה, והפכה לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הטרגדיה שמאחורי המבצע.

אלא שהפסל עצמו אינו רק מחווה לזכרו של יוני נתניהו. מאחורי הקמתו מסתתר גם פרט יוצא דופן. קיינרוגבה הודיע מוקדם יותר השנה על כוונתו להציב את הפסל "במקום המדויק" שבו נהרג נתניהו. בפוסט שפרסם ברשת X, ולאחר מכן מחק, הוא טען כי הרעיון להקים את האנדרטה הגיע בעקבות חלומות וחזיונות שבהם, לדבריו, התגלה אליו "אלוקים" והורה לו לבנות אנדרטה ליוני נתניהו באנטבה.

יוני נתניהו ( צילום: לע"מ )

לדברי קיינרוגבה, ההנצחה היא גם ביטוי ליחסים שבין ישראל לאוגנדה. "הידידות בין אוגנדה לישראל משתרעת הרבה מעבר לאירועי 1976", אמר. לדבריו, שתי המדינות נהנות מזה שנים מיחסים המבוססים על כבוד הדדי ושיתוף פעולה מעשי.

כך, חמישים שנה אחרי המבצע, במקום שבו נפל יוני נתניהו, מנציחים את שמו ואת מעשה הגבורה שהפך את מבצע אנטבה לאחד ממבצעי החילוץ המפורסמים בתולדות ישראל.