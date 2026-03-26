כיכר השבת
מילה של גנרל

מפקד צבא אוגנדה: "נצטרף למלחמה אם ישראל תעמוד בפני איום"

בעוד המזרח התיכון בוער, מפקד כוחות ההגנה של אוגנדה ובנו של הנשיא משגר מסר חריף ונחרץ לעולם ולאיראן | גנרל מוהוזי קיינרוגבה מבהיר כי למרות השאיפה לסיום הסכסוך, אוגנדה לא תעמוד מן הצד אם זכות הקיום של ישראל תועמד בסכנה (חדשות בעולם)

5תגובות
הגנרל מוהוזי קיינרוגבה (צילום: העמוד הרשמי)

הגנרל מוהוזי קיינרוגבה, העומד בראש כוחות ההגנה של אוגנדה (UPDF) והוא בנו של הנשיא המכהן יוורי מוסבני, עורר סערה בינלאומית בסדרת פוסטים ברשת החברתית X. על רקע המלחמה המתמשכת וההסלמה מול , הצהיר הבכיר האוגנדי כי ארצו מוכנה להיכנס למערכה באופן פעיל כדי להגן על בעלת בריתה, ישראל.

קיינרוגבה הדגיש כי לישראל יש זכות קיום מלאה וכי ההתקפות נגדה חייבות להיפסק. לדבריו, בעוד שארצו והעולם כולו מייחלים לשקט באזור, אוגנדה לא תאפשר דיבורים על השמדת המדינה היהודית.

בציטוט שזכה לתהודה רבה, כתב הגנרל:

התמיכה המופגנת של קיינרוגבה אינה מסתכמת רק בהצהרות צבאיות.

לאחרונה הוא אף הכריז על תוכניות להקמת פסל להנצחת יונתן "יוני" נתניהו ז"ל באנטבה. הפסל יכבד את זכרו של מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במהלך מבצע חילוץ בני הערובה המפורסם ב-1976.

אבל לא רק, הצצה קלה בעמוד הטוויטר הרשמי שלו מגלה שהוא פרסם ציוץ לוחמני אחר בו אמר: "שמעתי שחברינו בישראל מחפשים דיוויזיה שתכבוש את טהרן. באופן אישי, אני חושב שדיוויזיה היא יותר מדי. חטיבת UPDF תעשה את העבודה במהירות."

הצהרות אלו מבצרות את מעמדה של אוגנדה כאחת מבעלות הברית הנחושות ביותר של ישראל ביבשת אפריקה בעת הנוכחית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אולי זה השבטים האבודים שבאים לעזור לנו?
יאיר
אולי זה בכלל צאצאי השבט האינדאני האוסרטלי שקיבלו נבואה כדי לבוא לעזור לנו!
נכון! ברור והגיוני סה"כ!
3
משפשף את העיניים ולא מאמין
נתי
2
כל הכבוד! שיבוא לביקור בארץ, נעשה לו קצת כבוד...
קובי
1
תמיכה נחרצת של אוגנדה בישראל היא בעלת חשיבות בינלאומית ומחזקת את ישראל במעמדה בקרב העמים, במיוחד נוכח העובדה הבלתי מובנת ובלתי מוסברת שאיראן מכריזה בפומבי כי מטרתה חיסול מדינת ישראל. היה צפוי כי הכרזה קיצונית זו תגרום להוצאת איראן מהאו"ם, אך אפילו גינוי היא לא קיבלה. כמשקל נגדי, באה הצהרת אוגנדה, וכ
ד"ר אברהם בן-עזרא

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר