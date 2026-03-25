מחסומי הפחד: כוחות הבסיג' ותומכי משטר מתמקמים מתחת לגשרים

כוחות הבסי'ג מתחת לגשרים - צילום: רשתות חברתיות כוחות הבסי'ג מתחת לגשרים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23 כוחות הבסי'ג מתחת לגשרים ( צילום: רשתות חברתיות )

המתיחות הביטחונית בלב איראן הגיעה לשיא חדש, ואיתה נחשפת המציאות המביכה של כוחות הביטחון המקומיים. דיווחים ותיעודים נרחבים מהימים האחרונים חושפים כי כוחות הבסיג', שתפקידם להפגין נוכחות וכוח ברחובות, נעלמו מהנוף הפתוח ועברו לפעול מתחת לגשרים ובתוך מנהרות.

בעבר נראו אנשי הבסיג' חמושים ופרוסים בגלוי בצירים מרכזיים כמו שדרות פיראוזי ואוטוסטרדת באגרי. התקיפות הממוקדות של צה"ל על "נקודות שליטה" אלו אילצו אותם לשנות אסטרטגיה. סרטונים המופצים ברשתות החברתיות מראים כיצד המחסומים הועתקו אל מתחת לגשרים ולתוך מנהרות, בניסיון נואש להקשות על פגיעה מהאוויר.

תומכי המשטר נמלטים מתחת לגשרים - צילום: רשתות ערביות תומכי המשטר נמלטים מתחת לגשרים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:17 תומכי המשטר נמלטים מתחת לגשרים ( צילום: רשתות ערביות )

סרטון המוסד - צילום: המוסד סרטון המוסד | צילום: צילום: המוסד 10 10 0:00 / 0:21 סרטון המוסד ( צילום: המוסד )

מה שמחריף את מצבו של המשטר הוא שיתוף הפעולה המפתיע בין האזרחים המקומיים לבין הכוחות הפועלים נגד איראן. בטוויטר (X) ובפלטפורמות נוספות, אזרחים איראנים לא רק מתעדים את המחסומים הפחדניים מתחת לגשרים, אלא אף מתייגים את חשבונות צה"ל בפרסית ומפרסמים מיקומי GPS מדויקים של אותם מחסומים בבקשה שיושמדו.