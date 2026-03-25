כיכר השבת
יורדים למחתרת

מחסומי הפחד: כוחות הבסיג' ותומכי משטר מתמקמים מתחת לגשרים

אל מול תקיפות חיל האוויר המדויקות, משמרות המהפכה והבסיג' נוטשים את הרחובות הפתוחים ומעבירים את מוקדי השליטה למנהרות ולמסתור | בעוד המשטר מנסה להפגין עוצמה, התיעודים מהשטח חושפים תמונה של פחד וניסיון הישרדות נואש מתחת לבטון (העולם הערבי)

כוחות הבסי'ג מתחת לגשרים
המתיחות הביטחונית בלב הגיעה לשיא חדש, ואיתה נחשפת המציאות המביכה של כוחות הביטחון המקומיים. דיווחים ותיעודים נרחבים מהימים האחרונים חושפים כי כוחות הבסיג', שתפקידם להפגין נוכחות וכוח ברחובות, נעלמו מהנוף הפתוח ועברו לפעול מתחת לגשרים ובתוך מנהרות.

בעבר נראו אנשי הבסיג' חמושים ופרוסים בגלוי בצירים מרכזיים כמו שדרות פיראוזי ואוטוסטרדת באגרי. התקיפות הממוקדות של על "נקודות שליטה" אלו אילצו אותם לשנות אסטרטגיה. סרטונים המופצים ברשתות החברתיות מראים כיצד המחסומים הועתקו אל מתחת לגשרים ולתוך מנהרות, בניסיון נואש להקשות על פגיעה מהאוויר.

תומכי המשטר נמלטים מתחת לגשרים
הפחד מהכטב"מים הישראליים לא נעצר רק בכוחות החמושים. תופעה יוצאת דופן מתרחשת בקרב תומכי המשטר האיראני, המלווים באנשי ביטחון, שבוחרים להפגין את נאמנותם למשטר עמוק בתוך המנהרות. התמונות של תומכי המשטר צועקים סיסמאות מתוך חשיכה תת-קרקעית הפכו לסמל של חולשה, כשהם מנסים להימנע מכל חשיפה לשמיים הפתוחים מחשש לחיסול ממוקד.

סרטון המוסד
מה שמחריף את מצבו של המשטר הוא שיתוף הפעולה המפתיע בין האזרחים המקומיים לבין הכוחות הפועלים נגד איראן. בטוויטר (X) ובפלטפורמות נוספות, אזרחים איראנים לא רק מתעדים את המחסומים הפחדניים מתחת לגשרים, אלא אף מתייגים את חשבונות צה"ל בפרסית ומפרסמים מיקומי GPS מדויקים של אותם מחסומים בבקשה שיושמדו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

