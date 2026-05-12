קיבלתם הודעות SMS מאיראן? זה מה שאתם חייבים לעשות

חלק מההודעות שהתקבלו הבוקר מהאיראנים

מאז שעות הבוקר (שלישי) אזרחים רבים דיווחו על קבלת הודעות גיוס והפחדה ב-sms ממספרים שאינם מוכרים להם, לגבי קשר עם הרפובליקה האיסלמית איראן.

במשטרה מבהירים כי מדובר בהודעות שיש בהן כדי לעורר תבהלה בציבור וניסיונות של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל. במידה וקיבלתם הודעות מאיראן ב-sms: אל תלחצו על הקישור המצורף אל תורידו קבצים למחשב חיסמו את כתובת המייל או את המספר משטרת ישראל וגורמי הביטחון קוראים לציבור להמשיך לגלות אחריות וימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילויות טרור וריגול בישראל ובחו"ל ולמצות את הדין נגד כל מי שנוטל חלק.

( צילום: דוברות המשטרה )

במערך הסייבר הלאומי מסרו כי הם זיהו בשעות האחרונות הפצה של הודעות הפחדה לאזרחים, שמטרתן לייצר בהלה ולערער את תחושת הביטחון. מדובר בניסיון השפעה מוכר במרחב הדיגיטלי: הודעות מאיימות, דרמטיות או מלחיצות, שנשלחות באופן ישיר לאזרחים ומנסות לגרום להם לפעול מתוך פחד.

מה חשוב לעשות?

לא להשיב להודעות לא ללחוץ על קישורים, אם צורפו כאלה לא להעביר את ההודעות הלאה להסתמך רק על מידע מגורמים רשמיים

חשוב לזכור: עצם קבלת הודעה כזו אינה מעידה שנפרץ לכם הטלפון או החשבון. במקרים רבים מדובר בהפצה רחבה שמטרתה העיקרית היא הפחדה.