כיכר השבת
בושהר בלהבות

רגע הפיצוץ בבושהר: חלונות הרכב מתנפצים מעוצמת ההדף

סדרת תקיפות אוויריות משמעותיות באזור בושהר שבדרום איראן, סמוך למתקנים גרעיניים רגישים | תיעוד חדש ויוצא דופן שעולה מהשטח מציג את עוצמת ההדף האדירה של הפיצוצים, שהובילה לנזקים ישירים לכלי רכב שחלפו במקום באותה עת (העולם הערבי)

תקיפות אוויריות בבושהר, איראן.
התקיפות האוויריות שבוצעו היום (שני) באזור בושהר כוונו לעבר יעדים צבאיים, כאשר חלק מהדיווחים מצביעים על נפילות בקרבת תחנת הכוח הגרעינית בעיר. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, נראה רכב שחלף במקום בזמן אמת מתעד את רגע התקיפה; עוצמת הפיצוץ הייתה כה חזקה עד שחלונות הרכב התנפצו לחלוטין כתוצאה מההדף, עדות חזותית מוחשית לעוצמת האש שהופעלה באזור.

הקרמלין הגדיר את התקיפות באזור תחנת הכוח כ"מסוכנות במיוחד" והביע דאגה עמוקה מהסיכונים הבין-לאומיים והבטיחות הגרעינית. למרות הקרבה למבנים הגרעיניים הרגישים, דיווחים רשמיים מציינים כי לא נגרם נזק ישיר לליבת הכור והיא לא נפגעה.

סבב התקיפות הנוכחי מגיע על רקע מתיחות גוברת בשבועות האחרונים, הכוללת מתקפות של ארה"ב וישראל על מטרות תעשייה ואנרגיה איראניות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

