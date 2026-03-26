הרמטכ"ל האוגנדי ובנו של הנשיא מואוזי קיינרוגבה חשף היום (חמישי) פסלון בדמותו של יוני נתניהו הי"ד, שיוצב בנמל התעופה הבינלאומי באנטבה.

יוני נתניהו הי"ד, לחם בשדה התעופה במבצע הישראלי הנועז בו שוחררו בני הערובה שנחטפו בטיסת 'אייר פראנס' מפריז לתל אביב.

בפוסט כתב הרמטכ"ל: "זוהי הצצה לפסל "יוני" שייחשף בקרוב בנמל התעופה הבינלאומי אנטבה. יברך אלוהים את אוגנדה ואת ישראל.

מבצע אנטבה, הידוע גם כ"מבצע יונתן", היה פעולת פשיטה נועזת של צה"ל לשחרור חטופים באוגנדה בקיץ 1976. המבצע יצא לפועל לאחר שמחבלים פלסטינים וגרמנים חטפו מטוס של חברת "אייר פרנס" והנחיתו אותו בנמל התעופה באנטבה, תוך שהם מפרידים בין הנוסעים היהודים והישראלים לאחרים.

סגן-אלוף יוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל, עמד בראש כוח הפריצה שהסתער על הטרמינל. במהלך חילופי האש עם החיילים האוגנדים והמחבלים, נפצע יוני באורח אנוש ומאוחר יותר מת מפצעיו. הוא היה ההרוג היחיד מקרב הכוח הפושט במבצע שהסתיים בחילוצם של כמעט כל החטופים ובחיסול המחבלים.