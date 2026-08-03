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עימות חריף ניטש היום (שני) בבית המשפט העליון, במהלך דיון מתוח במיוחד בעתירות שהוגשו נגד חוק אונר"א. הרוחות באולם התלהטו במהירות והובילו לטונים צורמים ולחילופי דברים קשים בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב לבין עורך הדין מייצג אונר"א וראש עיריית טייבה לשעבר.

בתיעוד הדרמטי מתוך אולם הדיונים נראים הצדדים כשהם עומדים במרחק נגיעה זה מזה, תוך חילופי צעקות נמרצים והנפות ידיים קרובות. במהלך העימות, שבו נשמעו אמירות חריפות ובוטות מצדו של עורך הדין לעבר נבחרי הציבור, הגיבו השר בן גביר וח"כ גוטליב בקריאות נזעמות לעברו: "עוף מכאן, מי נתן לך תעודת עורך דין, בושה ללשכת עורכי הדין". הסדרנים והמאבטחים שהיו במקום נאלצו להתערב ולחוצץ באופן פעיל כדי למנוע את הסלמת המגע הפיזי בין הנוכחים, בעוד הנוכחים רבים באולם מתעדים את המחזה החריג בטלפונים הניידים.

תיעוד נוסף מהעימות הקולני - צילום: דוברות עוצמה יהודית תיעוד נוסף מהעימות הקולני | צילום: צילום: דוברות עוצמה יהודית 10 10 0:00 / 0:36

הדיון בבית המשפט העליון מתנהל בעקבות עתירות שהוגשו נגד החוק ההיסטורי שמטרתו להפסיק את פעילות ארגון אונר"א בשטחי מדינת ישראל ואת שיתוף הפעולה הרשמי עמו, זאת על רקע הטענות והממצאים הקשים בדבר מעורבותם של עובדי הארגון בפעילויות טרור ובאירועי ה-7 באוקטובר.

השר בן גביר התייחס למהות הדיון ולחוק השנוי במחלוקת ואמר: "החוק שם סוף לאבסורד שבו מדינת ישראל אפשרה פעילות של אונר״א בתחומה ומפסיק את שיתוף הפעולה הרשמי עם הארגון. זהו תיקון של עוול שנמשך שנים. אני מקווה שבג״ץ ידחה את העתירות ולא יפגע בחוק החשוב הזה".