התנגשות קטלנית במרכז: הרכבים התרסקו באמצע הכביש, בן 40 נהרג

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

תאונת דרכים קטלנית וקשה התרחשה היום (שני) בכביש 42 במרכז הארץ, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו חזיתית בעוצמה רבה. האירוע הוביל לתוצאה טראגית ולאבדן חיי אדם.

צוותי הרפואה, החובשים והפראמדיקים שהוזעקו במהירות לזירת האירוע נחשפו למראות קשים מנשוא: בעקבות עוצמת ההתנגשות האדירה, נגרמו לנזקי פח כבדים ביותר בחלקם הקדמי של שני כלי הרכב, כאשר מעוצמת האימפקט הועפו חלקי פלסטיק, שברי זכוכית וחלקי מתכת רבים לכל עבר וכיסו רדיוס נרחב על פני נתיבי הנסיעה בכביש. עם הגעתם של כוחות החירום וההצלה הראשונים, בהם חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, הם החלו מיד בביצוע בדיקות רפואיות ראשוניות לנוסעים שהיו מעורבים בהתנגשות. בתוך אחד מכלי הרכב אותרה פגיעה אנושה במיוחד: גבר כבן 40 ישב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית קשה במיוחד. למרות ניסיונות הסיוע והבדיקות המהירות, הפציעה החמורה הייתה קריטית וקטלנית, ולא הותירה לצוותים הרפואיים כל ברירה אלא לקבוע את מותו במקום התאונה.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

במקביל לקביעת מותו של הנהג, העניקו כוחות מד"א טיפול רפואי מציל חיים לצעירה כבת 25 שנפצעה באורח בינוני במהלך ההתנגשות. הצעירה, שסבלה מפגיעות וחבלות בגפיים ובאזור הבטן, טופלה בשטח על ידי הפרמדיקים, ומיד לאחר ייצוב ראשוני של מצבה היא הועלתה לניידת טיפול נמרץ ופונתה בבהילות להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים קפלן ברחובות.

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, מאיר אביבי ואביסף כנפו, שהיו מראשוני המגיעים לזירה, שחזרו לאחר מכן את הרגעים הראשונים והמראות הקשים בעת הגעתם: "מדובר בתאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב. הרכבים היו עם פגיעות פח קשות בחלקם הקדמי. גבר כבן 40 ישב ברכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. בנוסף, אישה כבת 25 נפצעה באורח בינוני, הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה בינוני".

התמונות המגיעות מזירת האירוע הקשה משקפות היטב את ההרס הרב ואת עוצמת המכה. בחזית של אחד כלי הרכב הלבנים המעורבים נראית פגיעה קשה ביותר, כאשר כל חלקו הקדמי והמנוע מעוכים ומרוסקים לחלוטין. ברכב נוסף שנפגע בתאונה נראה מכסה המנוע כשהוא מקופל ומורם מעלה כתוצאה מהמכה החזיתית, כשיחידות הפרונט של שני כלי הרכב הושמדו כליל. רכב האופנוע של כוחות ההצלה נראה כשהוא ממוקם בלב הזירה לצד הפרמדיקים ואנשי כוחות הביטחון שפועלים במקום, כשברקע מפוזרים עשרות שברים על האספלט. נסיבות התאונה הקטלנית ונתיב נסיעתם של כלי הרכב נבדקים ונחקרים בשעה זו על ידי בוחני התנועה של משטרת ישראל שהגיעו למקום לצורך איסוף ממצאים.