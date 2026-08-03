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הוריד את השלט

אלימות קשה על הגשר ליד ירושלים: זה מה שגילה הקשיש ימים אחרי שהותקף

תקרית אלימה וקשה התרחשה מעל כביש 1: אילן מנס, בן 76, אושפז בבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה כשהוא סובל מזעזוע מוח ומדימום מוחי - בעקבות תקיפה שחווה כאשר ניסה להסיר שלט שנתלה מעל גשר מחלף חמד. השלט קרא לשחרורו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. מנס נפגע בראשו ובעקבות התדרדרות במצבו הרפואי הוא צפוי לעבור ניתוח במחלקה הנוירוכירורגית (בארץ)

התקרית הקשה (צילום: לפי סעיף 27א)

אירוע אלים וקשה שהתרחש בימים האחרונים מעל אחד מעורקי התחבורה המרכזיים בישראל מסעיר את הרוחות - לאחר שאזרח כבן 76 נזקק לאשפוז דחוף ולניתוח ראש עקב תקיפה פיזית. המקרה אירע על גשר מחלף חמד הפונה לכיוון ירושלים, מעל כביש 1, בעקבות עימות שפרץ סביב שלט מחאה שנתלה במקום.

השלט המדובר, אשר נתלה במקום בשבועות האחרונים, נשא קריאה לשחרורו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל. אילן מנס בן ה-76 החליט לעשות מעשה ולהגיע לגשר על מנת להסיר את השלט המתנוסס.

על פי דיווחים ותיעודים מהזירה, בעת שמנס ניסה להוריד את השלט, התפתחה במקום קטטה כאשר פעילים שהיו במקום החלו לתקוף אותו באופן פיזי. במהלך התקרית הוטח אל הקרקע, ספג חבלות קשות בראשו ובפלג גופו העליון, ובעודו מוטל על הרצפה המשיכו הנוכחים במקום לפעול נגדו באלימות.

על אף התקרית הקשה, מנס לא פונה באופן מיידי לבית החולים והמשיך בשגרת יומו. אולם, כעבור מספר ימים החלו להופיע תסמינים פיזיים מחשידים וקשים המעידים על פגיעה ראש חמורה. נציגי מערך "עוטף עצורים", המייצגים את הנפגע, תיארו כי במהלך עבודתו בביתו ביום חמישי האחרון, תחושותיו של מנס החלו להתדרדר באופן פתאומי כאשר אצבעות ידו השמאלית הפסיקו לתפקד וכל חפץ שאחז בו נפל מידו. כך דווח היום (שני) ב-N12.

במהלך סוף השבוע החמיר המצב הנוירולוגי של האיש פעם נוספת - מה שהוביל את בני משפחתו להבהיל אותו בבהילות לחדר המיון בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. לאחר סידרת בדיקות מקיפות, ובהן בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת (CT) של הראש, אבחנו הרופאים כי הוא סובל מזעזוע מוח חריף ומדימום תוך-מוחי פעיל, אשר נגרם כתוצאה הישירה מהמכות הקשות שספג במהלך האירוע האלים בגשר חמד.

כעת הוא מאושפז, לפי הדיווח, במחלקה הנוירוכירורגית בבית החולים הדסה עין כרם, כשהוא תחת השגחה רפואית צמודה וצפוי לעבור פרוצדורה ניתוחית מורכבת בראשו כדי לנקז את הדימום ולמנוע נזק מוחי בלתי הפיך. הרופאים מעריכים כי הוא יישאר באשפוז בטיפול נמרץ ובמחלקה הנוירוולוגית לפחות ב-48 השעות הקרובות, בעוד גורמי האכיפה והמשפט בוחנים את פריסת התיעודים מהאירוע לצורך מיצוי הדין עם התוקפים.

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