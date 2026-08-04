נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קובע דד-ליין מיידי ומלחיץ את איראן להגיע להסכם עם עומאן בנוגע למצר הורמוז כבר ביום שלישי, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם בבלומברג.

הנשיא האמריקאי הבהיר כי אם לא יושג הסדר עד יום שלישי, הרפובליקה האסלאמית תתמודד מול תקיפות אוויריות הרסניות, זאת לאחר שדחה בסוף השבוע מתקפה מתוכננת. לפי אותו דיווח, באותה תקיפה הייתה אמורה להשתתף גם ישראל.

​הנשיא האמריקאי חשף את לוח הזמנים הצפוף ואת נחישותו לפעול בשיחה עם כתבים. "אני רוצה לתת להם כל הזדמנות אחרונה לפני עריפת הראש", אמר טראמפ.

הנשיא הוסיף והדגיש כי "תגלו היום או מחר. כלומר, הם הולכים להיעלם מהר, בדרך זו או אחרת. זה לא מאוד מורכב".

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​האולטימטום המיידי מגיע ברקע קשיים ניכרים במגעים הדיפלומטיים שמובילה עומאן לפתיחת נתיב שיט חלופי, כאשר הנתיב הקיים ממוקש כמעט לחלוטין.

איראן מתעקשת על זכותה לנהל את התנועה הימית ואף לדרוש תשלום עבור המעבר, דרישה שטראמפ דחה לחלוטין כשהבהיר כי "לא יהיה תשלום" עבור גישה למצר.

​בתגובה לאיומים האמריקאיים, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון באיראן, קרא לארה"ב לחזור לתנאי ההסכם מיוני והזהיר מפני הסלמה. רזאי ציין כי "ספינות מלחמה ובסיסים אמריקאים יהיו בסכנה חמורה" במידה וארה"ב לא תסיר את המצור. כעת, כמעט לא עוברות ספינות במצר, למעט כלים בודדים באישור איראני.

​הציפייה לפקיעת הדד-ליין ביום שלישי כבר משפיעה על השווקים העולמיים ברקע המלחמה שהחלה בפברואר 2026. מחירי נפט מסוג ברנט עלו ב-1.8% ל-85.29 דולר לחבית. ההתפתחויות המהירות ומחירי האנרגיה המאמירים מוסיפים לחץ פוליטי כבד על הממשל הרפובליקני לקראת בחירות האמצע בנובמבר 2026.