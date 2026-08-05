הנשיא דונלד טראמפ הורה לקבלנים לפרק ולבצע מחדש עבודה של שבועות על מנחת המסוקים החדש במדשאה הדרומית, לאחר שהביע תסכול מהמראה הוויזואלי שלו והטיל ספק בזווית השיפוע של הקרקע.

טראמפ, שביקש להשלים את הפרויקט בדחיפות לקראת ביקורו הצפוי של נשיא סין שי ג'ינפינג בספטמבר 2026, עמד על כך שהמשטח יהיה מפולס לחלוטין מול האופק.

בעקבות דרישותיו של הנשיא, נאלצו צוותי העבודה שפועלים סביב השעון לפרק את מה שכבר נבנה. בין היתר, נאלצו הפועלים להסיר סמל נשיאותי מגרניט ברוחב של כ-30 מטרים, שהורכב במקום רק בימים האחרונים, ולבחון מחדש האם יש צורך לחפור ולשנות את מבנה המדשאה עצמה כדי לספק את דרישות העיצוב.

בשלב זה לא ברור כמה זמן ועלויות נוספות יגרמו השינויים החוזרים לפרויקט, שעלותו המוערכת כבר עומדת על יותר מ-5 מיליון דולר. הפרויקט ממומן כעת על ידי חברת לוקהיד מרטין, יצרנית המסוקים הנשיאותיים, שסירבה להגיב לשאלה האם תידרש לספוג גם את העלויות התקציביות של העבודות הנוספות שדרש טראמפ.

לפי הנחיות פדרליות, מנחתי מסוקים מחייבים שיפוע קל לשם ניקוז מים ואינם אמורים להיות מאוזנים לחלוטין. מטרת ההקמה המקורית הייתה למנוע נזק לדשא ממנועי המסוק החדש, בעוד טראמפ נאלץ להשתמש בנתיים בפארק ציבורי סמוך.

דובר הבית הלבן דיוויס אינגל מסר בתגובה כי "משך שנים, הבית הלבן היה זקוק נואשות למנחת מסוקים ראוי בשטח הבית הלבן שיאפשר לנשיא לנחות בבטחה ויגן על דשא המדשאה הדרומית היפה מפני גזי הפליטה העזים של מארין 1 המדהים. בזכות הנשיא טראמפ, הבית הלבן מעולם לא נראה טוב יותר, והוא רק ימשיך להשתפר תחת הנהגתו."