מכה נוספת לישראל במפלגה הדמוקרטית: המועמד הפרוגרסיבי האנטי-ישראלי עבדול אל-סייד, מוסלמי ומבקר חריף של ישראל, צועד לקראת ניצחון בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במדינת מישיגן. רשת NBC כבר הכריזה עליו הבוקר (רביעי) כמנצח, למרות שספירת הקולות טרם הסתיימה.

המרוץ המתוח בין אל-סייד לבין היילי סטיבנס, המועמדת המתונה והפרו-ישראלית, נחשב למבחן מכריע לכיוון שאליו תצעד המפלגה הדמוקרטית כולה במערכות הבחירות הקרובות. אחרי ספירת 92% מהקולות, מוביל אל-סייד ביתרון של כ-2% בלבד, עם 48.8% מהקולות לעומת 47.1% לסטיבנס.

הלילה, התייחס המועמד המוסלמי לנצחונו הצפוי ואמר: "אני רוצה שתזכירו להם שאם נעבור את זה, אז נעבור את זה, אינשאללה".

על פי הדיווח ב'ynet', רשת NBC ערכה חישובי עומק שהביאו אותה למסקנה כי הקולות שנותרו לא יספיקו לסטיבנס כדי לסגור את הפער. ההכרזה המוקדמת על ניצחונו של אל-סייד מהווה אות אזהרה למחנה הפרו-ישראלי במפלגה הדמוקרטית.

המרוץ הזה מגיע לאחר שבחודשים האחרונים זכו מועמדים פרוגרסיביים נוספים, הנוקטים עמדה נחרצת נגד ישראל, בניצחונות במרוצים מקומיים לקונגרס ולתפקידי מושל. התופעה מאותתת על גידול דרמטי בכוחו של המחנה הפרוגרסיבי האנטי-ישראלי בתוך המפלגה.

בכירים מתונים במפלגה התאגדו לאורך המרוץ סביב סטיבנס וניסו לקדם את מועמדותה, גם מתוך הנחה שסיכוייה לגבור בקרב הסופי על המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס גדולים יותר. ארגונים פרו-ישראליים ניסו לסייע לה וקידמו את מועמדותה, אך ללא הצלחה.

אל-סייד מצדו ביקש מתומכיו "להנחית מכה על הטראמפיזם" באמצעות הבסת רוג'רס. "מחר נתחיל לאחות את הקרעים", אמר. "מה שלא יקרה הלילה, מוטלת עלינו האחריות להתאחד כדי לוודא שמייק רוג'רס לא יראה לעולם את הסנאט של ארה"ב מבפנים".

השלכות על בחירות האמצע

יצוין כי ניצחונו של אל-סייד עשוי להשפיע על מאזן הכוחות בסנאט לקראת בחירות האמצע בנובמבר. המרוץ במישיגן, מדינה מתנדנדת בעלת חשיבות אלקטורלית רבה, נתפס כמדד לכיוון שאליו נושבות הרוחות במפלגה הדמוקרטית.

בחירות האמצע מתקרבות ומעוררות חששות בקרב המפלגה הרפובליקנית שמתרסקת בסקרים. במקרה של אל-סייד, ניצחונו מהווה אות לכך שהמחנה הפרוגרסיבי מתחזק, במה שמסמן ריחוק מעמדות פרו-ישראליות מסורתיות.