מלאכים בכתום: זרקה לפח כרטיס לוטו שזכה במיליון אירו 

תושבת העיר ביטונטו שבדרום איטליה כמעט איבדה פרס של מיליון אירו בעקבות טעות שנראית בלתי נתפסת: היא השליכה לפח כרטיס לוטו זוכה, מבלי לדעת שהכרטיס שבידיה שווה הון.

הדרמה החלה לאחר שהאישה, שזהותה לא נחשפה, ניגשה ביום ראשון לבית העסק המקומי כדי לבדוק את תוצאות הכרטיס שרכשה בהגרלה. אלא שמכשיר הבדיקה הציג הודעה כי הכרטיס הוא "לא ניתן לתשלום".

הסיבה הייתה פשוטה: סכומי זכייה גדולים אינם ניתנים לפדיון בעסקים קטנים, ולכן המערכת סימנה את הכרטיס ככזה שלא ניתן לממש במקום.

האישה פירשה זאת אחרת וחשבה שלא זכתה. היא חזרה לביתה והשליכה את הכרטיס לפח.

זמן קצר לאחר מכן הגיע הגילוי הדרמטי: אחד מבני משפחתה הבחין כי המספרים הקבועים שבהם היא משחקת, מספרים שהיו קשורים לאדם קרוב לליבה, הם למעשה המספרים הזוכים.

אך כשהם מיהרו לחזור לחנות, הכרטיס כבר לא היה שם. פח האשפה נאסף, והכרטיס נעלם בתוך משאית תברואה.

האישה פנתה לחברת התברואה המקומית SANB, והמנהל רוברטו ניקולה טוסקנו החל בניסיון שנראה כמעט בלתי אפשרי: לאתר את הכרטיס בתוך מסלול האשפה.

עובדי החברה שחזרו את הדרך שעבר הכרטיס, הצליחו לזהות את משאית הזבל שאספה את הפח, ועצרו אותה.

בגלל הסיכון בחיפוש ישיר בתוך פסולת מעורבת, המשאית הועברה למתקן מיוחד שבו ניתן היה לבצע את החיפוש בתנאים בטוחים יותר.

העובדים עברו במשך יותר מיממה על כמויות גדולות של אשפה, עד שבסופו של דבר מצאו את הכרטיס המבוקש.

"הכרטיס נמצא באורח פלא כשהוא עדיין שלם", סיפר טוסקנו לסוכנות הידיעות AFP.