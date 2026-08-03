האוורסט של הזבל: בלוגר טיפס על ההר הגבוה והמזוהם בעולם

כבש את הפסגה "אנדי המקסיקני" ( צילום: מסך )

"אנדי המקסיקני" סטרימר מפורסם בעולם תיעד את עלייתו להר הפסולת, שמגיע לגובה של 70 מטרים.

מה שזעזע את הצופים יותר מכל הייתה העובדה שהסטרימר ביצע את הטיפוס ללא כל ציוד מגן, לבוש בבגדים רגילים בלבד, תוך שהוא מתעד "נהרות של פסולת" ונוזלים מזוהמים הזורמים בין ערימות האשפה. הוא תיאר בשידור את הריח העז והבלתי נסבל שמלווה כל צעד במסלול. מזבלת גאזיפור, שהוקמה ב-1984, הייתה אמורה להיסגר כבר בשנת 2002 כשמילאה את קיבולתה המקסימלית. למרות זאת, היא ממשיכה לקלוט מאות טונות של אשפה מדי יום, וצברה עד כה מעל 14 מיליון טון של פסולת. דלהי כולה מייצרת מעל 11,000 טון זבל ביום, וחלק ניכר ממנו מוצא את דרכו אל ההר הזה, שהפך למפגע סביבתי ובריאותי עצום.

מזבלת גאזיפור - צילום: רשתות חברתיות מזבלת גאזיפור | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

הרי הזבל של דלהי (קיימים שלושה עיקריים: גאזיפור, בהאלסווה ואוקלה) הם "פצצות זמן מתקתקות" משלל סיבות: פירוק הפסולת האורגנית יוצר גז מתאן דליק, שגורם לשריפות הפורצות מעצמן, במיוחד בקיץ, ומכסות את האזור בעשן רעיל וחונק.

לצד זה, המדרונות המפותלים של ההר אינם יציבים. ב-2017 קרסו מיליוני טונות של זבל וקברו תחתיהם אנשים וכלי רכב. תושבי האזור סובלים מבעיות נשימה קשות ומחשיפה לגזים מסרטנים.

בעוד שעבור הסטרימר מדובר בתוכן קיצוני ליוטיוב, עבור אלפי משפחות מדובר במציאות חיים. עובדי זבל שחיים בשולי ההרים הללו, עולים עליהם מדי לילה עם פנסי ראש וממיינים פסולת כדי לשרוד. עבורם, ההר הוא מקור פרנסה יחיד, גם אם הוא מקצר את חייהם בכל נשימה.

המקרה של Mexican Andy הצליח להפנות זרקור אל המפלצת הסביבתית שצומחת בפאתי דלהי, מקום שבו הבטחות הממשלה לפתרון נראות רחוקות כמו הפסגה של הר הזבל עצמו.