הסנאטור הדמוקרטי מפנסילבניה, ג'ון פטרמן, שוחרר מבית החולים לאחר שנפגע בפניו כתוצאה מהתקף לבבי פתאומי | פטרמן, הנחשב לאחד מידידי ישראל הבולטים במפלגה הדמוקרטית, התבדח על הפציעה והודה לצוות הרפואי שהביא להחלמתו המלאה (חדשות בעולם)
סגן יו"ר הכנסת ח"כ ניסים ואטורי תקף היום בראיון לתקשורת (שלישי) את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, ואמר כי הוא "לא אתפלא אם הייתה בגידה מצידו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר" | ממפלגת הדמוקרטים נמסר כי תוגש תביעה נגד ואטורי - "כל מי שמפיץ קונספירציות - ייתבע ונמצה איתו את הדין". (חדשות, פוליטי)