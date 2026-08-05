מילימטר מהמוות: עץ ענק קרס במפתיע על הולך רגל 

רגעים של אימה נלכדו במצלמת אבטחה ברחוב בריו דה ז'ניירו שבברזיל, כאשר עץ גדול נעקר ממקומו במהלך סערה חזקה וצנח לעבר אזור שבו עבר אדם.

בתיעוד נראה הולך הרגל מתקרב לאזור שבו נמצא העץ, כאשר לפתע משב רוח עוצמתי גורם לקריסתו. בתוך שבריר שנייה העץ קרס עליו אך באורח פלא אפילו לא נשרט. עובדים ואנשים שהיו בקרבת מקום יצאו במהירות לבדוק את מצבו של האיש ולסייע, לאחר שהבינו עד כמה היה קרוב לאסון.

החיים זה מתנה: עץ אימתני קרס על הולך רגל - צילום: רשתות חברתיות החיים זה מתנה: עץ אימתני קרס על הולך רגל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19

נפילת עצים במהלך סערות הפכה בשנים האחרונות לתופעה מתועדת ברחבי העולם. במקרים רבים מצלמות רחוב ואבטחה תפסו רגעים שבהם עצים קרסו לפתע על כבישים, כלי רכב ומדרכות.

מומחי מזג אוויר מזהירים כי רוחות חזקות, קרקע רוויה במים ועצים מוחלשים עלולים ליצור מצב מסוכן במיוחד באזורים עירוניים. הרשויות בערים רבות מבצעות בדיקות וגיזום עצים כדי לצמצם את הסיכון, אך אירועים כמו זה בריו מדגימים עד כמה בלתי צפוי יכול להיות רגע אחד במהלך סערה.