כיכר השבת
הימין זועם

נתפסו על חם: עיתונאים בלגים ביימו סצנה של מהגר מרוקאי מסכן - המצלמה קלטה אותם

עיתונאים בלגים שניסו ככל הנראה לייצר אווירת רחמים סביב המהגרים הבלתי חוקיים שפרצו לסאוטה בספרד, נתפסו על חם בשעה שניסו לביים סצנה סביב ילד מרוקאי | אלא שמצלמה שתיעדה הכל מהצד, קלטה את התרמית - והסרטון התפוצץ ברשתות (בעולם) 

בעוד אירופה זועמת על עשרות אלפי המהגרים ממרוקו שפרצו את גבולות אירופה במובלעת הקטנה סאוטה, התקשורת השמאלנית ביבשת מנסה להפוך את דעת הקהל ולעורר רחמים על המהגרים הערבים המסכנים.

בתיעוד שצולם על ידי עובר אורח, נראים מספר עיתונאים בלגים מביימים סצנה של ילד מרוקאי צעיר, כשהוא יושב בודד על סלע בחוף, מחזיק את סנטרו.

המצלמות כולן מתעדות את הרגע מעורר הרחמים, אלא שלאחר שניות נראה הבימאי קורא לעבר הצעיר ומסמן לו כי הסצנה הסתיימה.

התיעוד זכה למיליוני שיתופים מחדש ברשת בחשבונות המזוהים עם הימין באירופה, שרואה את היבשת האהובה הופכת למקלט ומשנה את אופייה ההיסטורי.

מרוקוספרדסאוטה

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