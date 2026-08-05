כיכר השבת
תיעוד דרמטי

תותח: המטופל התנפל על האח - הוא לא ידע שהוא אלוף ג'יו ג'יסטו

אח מקצועי באוסטרליה השתמש באימוני אומנויות לחימה כדי להשתלט על מטופל שיכור • התיעוד ממצלמות האבטחה פורסם ברשתות החברתיות | 'אלימות נגד עובדי בריאות היא בלתי מקובלת' (בעולם)

3תגובות
| צילום: צילום: מצלמות אבטחה

תיעוד דרמטי ממצלמות אבטחה בבית חולים באוסטרליה מציג את הרגע שבו אח מקצועי נאלץ להשתמש באימוני אומנויות הלחימה שלו כדי להשתלט על מטופל שיכור ותוקפני. האירוע התרחש במחלקת החירום של בית החולים RBWH במדינת קווינסלנד באוקטובר 2024, אך התיעוד פורסם לאחרונה ברשתות החברתיות.

האח, דניאל נלסון, ליווה את המטופל מחוץ לתחום בית החולים לאחר שהפגין התנהגות אלימה כלפי הצוות הרפואי. על פי הנמסר, המטופל ירק על הרצפה, הציק לצוות ובכלל התנהג כמטרד מוחלט, עד שהתבקש לעזוב את המקום.

במהלך הליווי החוצה, פנה המטופל לאחור והחל להשליך לעבר נלסון חפצים שונים. בשלב זה הגיב האח במהירות, תפס את המטופל באחיזת חנק וריתק אותו באמצעות רגליו עד להגעת צוות האבטחה של בית החולים.

"אני לא חושב שהוא ציפה שלאח יש אובססיה לג'יו ג'יטסו במשך יותר מ-10 שנים", ציין נלסון לאחר המקרה. נלסון, שמתאמן באומנות הלחימה היפנית כבר למעלה מעשור, הצליח להשתלט על המצב בזכות הכישורים שרכש במהלך השנים.

נלסון פרסם את התיעוד מהאירוע כדי להעלות את המודעות לתופעת האלימות כלפי עובדי שירותי הבריאות. "אלימות נגד עובדי שירותי הבריאות היא לא 'פשוט חלק מהעבודה'. זה בלתי מקובל", הדגיש. "אלכוהול הוא לא תירוץ. לכל קולגותיי שממשיכים להגיע למרות התנהגות כזו: אני רואה אתכם ומעריך את מה שאתם עושים מדי יום".

אוסטרליהאח לרפואהג'יו ג'יסטו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (63%)

לא (37%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
בארץ האח היה נעצר ועומד למשפט
יענקל
2
רקק לי לא נותןן לראות תסרטון נורמלי כל רגע נעצררררר ונהיה מסךך שוררר דיי נמאסס
חסוי
1
זה כזה מגניבב והאח הזה כזה חמודיי. אובססיה שהצילה חח
דורון בירן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר