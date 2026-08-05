תותח: המטופל התנפל על האח - הוא לא ידע שהוא אלוף ג'יו ג'יסטו

תיעוד דרמטי ממצלמות אבטחה בבית חולים באוסטרליה מציג את הרגע שבו אח מקצועי נאלץ להשתמש באימוני אומנויות הלחימה שלו כדי להשתלט על מטופל שיכור ותוקפני. האירוע התרחש במחלקת החירום של בית החולים RBWH במדינת קווינסלנד באוקטובר 2024, אך התיעוד פורסם לאחרונה ברשתות החברתיות.

האח, דניאל נלסון, ליווה את המטופל מחוץ לתחום בית החולים לאחר שהפגין התנהגות אלימה כלפי הצוות הרפואי. על פי הנמסר, המטופל ירק על הרצפה, הציק לצוות ובכלל התנהג כמטרד מוחלט, עד שהתבקש לעזוב את המקום.

במהלך הליווי החוצה, פנה המטופל לאחור והחל להשליך לעבר נלסון חפצים שונים. בשלב זה הגיב האח במהירות, תפס את המטופל באחיזת חנק וריתק אותו באמצעות רגליו עד להגעת צוות האבטחה של בית החולים.

"אני לא חושב שהוא ציפה שלאח יש אובססיה לג'יו ג'יטסו במשך יותר מ-10 שנים", ציין נלסון לאחר המקרה. נלסון, שמתאמן באומנות הלחימה היפנית כבר למעלה מעשור, הצליח להשתלט על המצב בזכות הכישורים שרכש במהלך השנים.

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נלסון פרסם את התיעוד מהאירוע כדי להעלות את המודעות לתופעת האלימות כלפי עובדי שירותי הבריאות. "אלימות נגד עובדי שירותי הבריאות היא לא 'פשוט חלק מהעבודה'. זה בלתי מקובל", הדגיש. "אלכוהול הוא לא תירוץ. לכל קולגותיי שממשיכים להגיע למרות התנהגות כזו: אני רואה אתכם ומעריך את מה שאתם עושים מדי יום".