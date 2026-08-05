- צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ | צילום: צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ 10 10 0:00 / 15:53

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאלץ לעזוב היום (רביעי) מוקדם מהצפוי את טקס קבורת עצמותיהם של רבקה ושמעון הרצל, סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. כבר בפתח נאומו עדכן נתניהו את הנוכחים כי לא יוכל להישאר עד לתום האירוע.

"צורכי השעה המדיניים יחייבו אותי לעזוב לפני סיום הטקס החשוב הזה, אנחנו בעיצומם של אירועים צבאיים ומדיניים", הסביר ראש הממשלה את עזיבתו המוקדמת. העזיבה המפתיעה הגיעה על רקע ההסלמה בגבול הצפון והמצב הביטחוני המורכב במספר זירות. בהמשך דבריו התייחס ראש הממשלה למצב הביטחוני המורכב ולמערכה הרב-זירתית. נתניהו ציין בסיפוק את תוצאות המדיניות ואמר כי "ההחלטות הגורליות שקיבלנו מול כל הלחצים מן החוץ ומבית הקנו לנו הישגים כבירים בחזיתות המערכה". לדבריו, הישגים אלו הושגו תודות לעמידה איתנה ונחושה של דרג המדינה והכוחות בשטח, שלא נכנעו לתכתיבים וללחצים שונים שהופעלו עליהם בתקופה האחרונה. כידוע, בימים האחרונים מתנהל משא ומתן מורכב מול איראן בנושא מצר הורמוז והסדרה אזורית.

נתניהו בטקס ( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

לצד הסקירה הביטחונית, ניצל ראש הממשלה את הבמה כדי לשגר מסר נחרץ וגלוי לעברו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולממשל בוושינגטון. בדבריו הדגיש נתניהו כי על אף היחסים הקרובים והברית האסטרטגית העמוקה בין השותפות, עצמאותה וביטחונה של ישראל עומדים מעל לכל שיקול.

"טראמפ הוא גדול ידידינו, ארצות הברית היא ידידתנו הגדולה, אך אני מבקש להבהיר - קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן", הצהיר נתניהו בחדות. הוא הוסיף והבהיר את נחישות המדינה לפעול עצמאית: "עם הסכם או בלי הסכם, נעשה כל הדרוש כדי להבטיח את עתידנו".

הדברים נאמרו על רקע הדיווחים על משבר המיירטים בארצות הברית והמשא ומתן המתנהל בנושא ההסדרה האזורית. יצוין כי בימים האחרונים מתפרסמים דיווחים על מתיחות מסוימת בין ירושלים לוושינגטון בנוגע לקצב ההתקדמות במשא ומתן.

טראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חלק מרכזי בנאום הוקדש לנושא הלכידות החברתית, על רקע האווירה הפוליטית והתחממות הגזרות הפנימיות. נתניהו הדגיש כי אחד התנאים המרכזיים לעצם קיומה של המדינה הוא היכולת "לאחד כוחות בדברים שמחייבים אחדות", וזאת ללא קשר למחלוקות היומיומיות.

ראש הממשלה לא התעלם מתקופת הבחירות הקרבה והתייחס אליה ישירות: "אינני תמים, אנחנו בתקופת בחירות, יהיו ויכוחים, אך האחדות בתוכנו רחבה יותר ממה שחושבים". הדברים נאמרו בעת שהסקרים מראים על יציבות יחסית במפה הפוליטית, כאשר גוש הימין שומר על רוב של 62 מנדטים.

בסיום דבריו רמז נתניהו על התפתחויות מדיניות חיוביות שעשויות להתרחש באזור בתקופה הקרובה. לדבריו, לאחר הבחירות יהיה צורך לגבש הסכמות רחבות בציבור הישראלי כדי להתמודד עם האיומים מחד, ומאידך לא לפספס את הפתח שנפתח מול מדינות האזור.

"נצטרך להבטיח את עתידנו מול האיומים ולנצל את ההזדמנויות עם מדינות שכנות – ויש לא מעט", אמר ראש הממשלה, דברים שקיבלו משנה תוקף נוכח עזיבתו הבהולה את המקום לטובת טיפול באירועים הצבאיים והמדיניים שעל הפרק.