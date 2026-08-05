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סיכויי החזרה ללחימה - מול הסיכויים להסכם: זה מה שמתרחש כעת בחדרי המשא ומתן מול איראן

המשא ומתן בין עומאן לאיראן נמשך, ובמקביל גם העברות מסרים חשאיות ולא-רשמיות בין ארה"ב לאיראן | ההסכם אם יאושר יאשר באופן כמעט רשמי את בעלותה של איראן על מצרי הורמוז - אך לא בטוח כלל שהסכם כזה ייצא לפועל | זה מה שמתרחש כעת במשא ומתן מול איראן (חדשות)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

קיימת סבירות של חצי-חצי שארצות הברית ו יגיעו להסכם עד יום שישי, כך מסר גורם מפרצי בכיר המעורה בפרטי השיחות בשיחה עם CNN.

הדיווח מגיע בניגוד לדבריו של נשיא ארצות הברית , שטען כי חתימה על הסכם הינה מיידית וקרובה.

​המקור המפרצי הוסיף והדגיש לרשת סי-אן-אן כי המשלחת של איראן אינה כוללת את קולם של אנשי משמרות המהפכה. גוף זה יידרש לחתום ולאשר את כל הפרטים של ההסכם הזמני כדי שזה ייכנס לתוקפו.

המשמעות היא שגם אם יגיעו הצדדים להסכם, משמרות המהפכה הניציות יצטרכו לאשר אותו, מה שלא בטוח כלל שיקרה.

​נשיא ארצות הברית טען כי נציגים אמריקאים מקיימים דיונים "טובים מאוד" עם מקביליהם האיראנים, כאשר במקביל הוא הגביר את איומיו להכות את המדינה קשה מאוד אם גורמיה יסוגו שוב מהסכם. בדברים נוספים טען כי הסכם בנוגע למצר עשוי להגיע כבר היום.

​מהצד השני איראן מציגה עמדה שונה לחלוטין. המדינה הכחישה עד כה כי השיחות המתנהלות כוללות תקשורת כלשהי בין הצדדים, ואמרה כי השיחות מתקיימות אך ורק עם עומאן.

אם יאושר הסכם לפי הנוסח שפורסם, איראן תקבל בעלות כמעט מלאה על מצרי הורמוז, כאשר כלל הספינות יצטרכו לתאם מעבר דרך משמרות המהפכה לכל הפחות בכניסה למיצר.

איראןדונלד טראמפמשמרות המהפכהמצר הורמוז

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