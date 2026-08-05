סערה פוליטית בארצות הברית: עבדול א-סייד, מועמד מהאגף השמאלי-קיצוני במפלגה הדמוקרטית הידוע בעמדותיו העוינות כלפי ישראל, זכה בניצחון בבחירות המקדימות (פריימריז) של המפלגה הדמוקרטית לסנאט במדינת מישיגן. הניצחון, שהושג בפער קטן, מהווה מכה קשה לגורמים המתונים והפרו-ישראליים במפלגה ומעורר דאגה רבה בקרב תומכי ישראל בארצות הברית.

א-סייד, רופא ובן למהגרים ממצרים, גבר על חברת בית הנבחרים היילי סטיבנס, שנחשבה למועמדת המועדפת על הממסד הדמוקרטי הוותיק. רשת NBC הכריזה עליו כמנצח לאחר ספירת 92% מהקולות, כאשר הוביל ביתרון של כ-2% בלבד - 48.8% מהקולות לעומת 47.1% לסטיבנס.

קמפיין אנטי-ישראלי חריף

הזכייה של א-סייד מגיעה בתום קמפיין סוער שבו העמיד את המתקפות נגד ישראל במרכז התעמולה שלו. במהלך מערכת הבחירות כינה את פעולותיה הצבאיות של ישראל בעזה "רצח עם", תיאר את הממשלה בירושלים כ"מרושעת", והצהיר כי לשיטתו ישראל אינה צריכה להתקיים כמדינה יהודית.

באחד משיאי הקמפיין חולל א-סייד סערה כשערך השוואה ישירה בין ישראל לארגון הטרור חמאס. לדבריו, אין מדובר בשאלה מי רע יותר, שכן "חמאס הוא רע וממשלת ישראל היא רעה". בנוסף, תקף בחריפות את השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק (AIPAC) וטען כי היא מעוותת את הפוליטיקה הפנים-מפלגתית.

הלילה, לאחר שהתוצאות החלו להתבהר, התייחס המועמד המוסלמי לנצחונו הצפוי ואמר: "אני רוצה שתזכירו להם שאם נעבור את זה, אז נעבור את זה, אינשאללה".

מועמדת פרו-ישראלית הובסה

היילי סטיבנס, שהובסה במרוץ, הציגה לאורך כל כהונתה עמדה פרו-ישראלית איתנה ובלתי מתפשרת. היא תמכה בהמשך הסיוע הביטחוני לישראל ללא תנאים והדגישה את מחויבותה לביטחונה של המדינה היהודית. במהלך הקמפיין תקפה את א-סייד על כך שאינו מכיר בזכות קיומה של ישראל ומשמיע עמדות קיצוניות, ואף ציינה כי עמדותיה מבוססות על עקרונות ולא על אופנות פוליטיות חולפות.

למרות זאת, שיעור המוסלמים הגבוה יחסית במישיגן והתחזקות הזרם האנטי-ישראלי במפלגה הדמוקרטית סייעו לא-סייד להשיג את הכרעת הקלפיות. המרוץ נחשב למבחן מכריע לכיוון שאליו תצעד המפלגה הדמוקרטית כולה במערכות הבחירות הקרובות.