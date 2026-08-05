שר המלחמה של ארה"ב | ממלאי מיירטי ה-THAAD ( צילום: שאטרסטוק )

דיווחים דרמטיים חושפים כי צבא ארה"ב כילה כמעט 80% ממלאי מיירטי ה-THAAD הקריטיים שלו וכמחצית ממלאי טילי הפטריוט מאז החלה המלחמה מול איראן.

מפקדים בכירים בפנטגון הגדירו בשיחות סגורות את עתודות התחמושת כ"נמוכות באופן מסוכן", מצב שעל פי הדיווחים השפיע על החלטת הנשיא טראמפ לבטל תקיפות נוספות באיראן בסוף השבוע האחרון. בעלות הברית במפרץ הביעו חשש כי המחסור יחליש את יכולתן להתמודד עם תגובה איראנית. מנגד, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', יצא במתקפה חריפה נגד הדיווחים (במיוחד נגד רשת CNN), כינה אותם "פייק ניוז" והצהיר בפוסט ב-X כי הפרסומים "פשוט אינם נכונים". דוברים מטעם הפנטגון והבית הלבן הוסיפו כי לארה"ב יש "יותר ממספיק תחמושת ומלאים" כדי להשיג את כל יעדיו של הנשיא. עם זאת, המציאות בשטח מורכבת: קצב החידוש של המלאים איטי להחריד, כאשר הפנטגון מקבל רק כ-20 טילי פטריוט חדשים בחודש, בעוד שיקום מלאי ה-THAAD עשוי לארוך שנים.

כיפת ברזל בצפון הארץ ( צילום: דובר צה"ל )

המומחה להגנה אווירת דניאל בכמט שופך אור על עומק המשבר ומזהיר כי "דיווחים בתקשורת מצביעים על כך שארה"ב מהססת לפעול באיראן עקב מחסור בטילי מיירט מסוג פטריוט". לדבריו, השלכות המחסור כבר מורגשות בשטח: "באוקראינה, הם הפסיקו ליירט את מרבית הטילים הבליסטיים הנופלים על קייב בגלל אותו מחסור, ואזרחים רבים נפגעים".

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בכמט מסביר כי הבעיה נעוצה באופי המערכת הקיימת, שכן "הפטריוט הוא טיל יקר (כמה מיליוני דולרים לטיל) שקשה לייצר בכמויות גדולות". הוא מציין כי קצב הייצור הנוכחי, העומד על מאות בודדות בשנה, "פשוט אינו מספיק לביקוש העולמי".

לדבריו, בעוד המערב עומד חסר אונים, המפתח נמצא בידיים ישראליות: "רק למדינת ישראל יש פתרון". הוא מדגיש כי ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהוכיחה יכולת ליירט טילים בליסטיים באמצעות "מיירטים זולים הפועלים בגובה נמוך וניתנים לייצור המוני". מדובר בטכנולוגיה מהפכנית שעד לפני 15 שנה "נחשבה לבלתי אפשרית מבחינה הנדסית".

בכמט קורא לממשלה לפעול בדחיפות ומסכם: "בעוד הממסד הביטחוני האירופי חסר אונים, אנחנו מחזיקים בטכנולוגיה שיכולה להציל את קייב". הוא מפציר במקבלי ההחלטות "לרתום את הנכסים שלנו כדי לחזק את קווי החזית של העולם החופשי ואת מקומנו בתוכו".