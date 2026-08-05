החשוד מובא למעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע רצח מזעזע התרחש אתמול (שלישי) בשעות הצהרים בראשון לציון, כאשר עורך דין בשנות ה-50 לחייו נורה למוות במשרדו. המשפחה התירה לפרסם כי מדובר בעורך הדין ארבל פלדמן, תושב העיר, שהותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. משפחתו מסרה: "אנחנו בהלם ממה שקרה".

הרצח אירע ברחוב רוז'נסקי בראשון לציון, כאשר החשוד בירי הגיע למשרדו של פלדמן בשעות הצהריים. על פי הממצאים הראשוניים, החשוד הינו לקוח לשעבר שיוצג על ידי עורך הדין פלדמן בתיק תאונת דרכים. לאחר מפגש קצר במשרד, שלף החשוד כלי ירייה וביצע מספר יריות לעבר עורך הדין, שמצא את מותו בזירה. עדי ראייה במקום סיפרו כי עוד טרם הירי נשמעו מתוך המשרד קולות של עימות מילולי חריף וריב קולני במיוחד. הדיווחים הראשוניים על האירוע החלו להתקבל במוקדי החירום בשעה 13:05, כאשר עדים באזור דיווחו על קולות נפץ וירי שנשמעו בקומה השלישית של בניין המשרדים. שותפו של עורך הדין הוא זה שמצא אותו ירוי במשרד, והזעיק את כוחות ההצלה. כוחות הצלה ורפואה מכלל ארגוני החירום, בהם איחוד הצלה ומד"א, הוזעקו במהירות רבה לזירה יחד עם כוחות משטרה מתחנת ראשון לציון וממרחב שפלה. צוותי הרפואה מצאו את עורך הדין במצב אנוש, מחוסר הכרה לחלוטין וללא דופק ונשימה, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה.

הזירה הקשה ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

"שלוש שנים אני רודף אחריו"

החשוד ברצח, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נמלט מהזירה לאחר הירי. בתום מצוד נרחב שנמשך מספר שעות, הסגיר את עצמו לידי המשטרה בתחנת המשטרה באשדוד. בחקירתו בימ"ר שפלה, חשף החשוד את המניע לרצח - חוב כספי שלטענתו עורך הדין חייב לו.

ב'חדשות 12' הביאו את גרסתו של החשוד. "לפני 7 באוקטובר עשיתי תאונת דרכים, והמליצו לי עליו שייצג אותי. אמרו לי שהוא עורך דין תותח", מסר החשוד בחקירה. "לאחר דיון בבית משפט הוחלט שאקבל פיצוי של 15 אלף שקל. שלוש שנים אני רודף אחריו".

החשוד הודה בפני החוקרים כי הגיע למשרד עם כוונה תחילה לירות בעורך הדין: "הגעתי עם האקדח. לא דיברנו הרבה - יריתי בו". הוא סירב לענות לחוקרים מהיכן השיג את האקדח. לטענתו, לאחר הירי הלך ברגל מראשון לציון עד לאשדוד "דרך השדות".

הזירה המחרידה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

עם קבלת ההודעה על הירי והתוצאה הקטלנית, פתחו שוטרי תחנת ראשון לציון וחוקרי ימ"ר שפלה בחקירה נרחבת. מפקד מחוז מרכז הגיע לזירה והטיל את החקירה על ימ"ר.

המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד ברצח ב-15 ימים.