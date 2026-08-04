מהומה רבת עוצמה נרשמה הבוקר (שלישי) בבית משפט השלום בירושלים, במהלך הדיון בהגשת הצהרת תובע נגד שבעה חשודים במעורבות ברצח האכזרי של הצעיר בניהו רזי ז"ל. בית המשפט הורה על הארכת מעצרם של כל המעורבים – ארבעה קטינים ושלוש בגירות – עד ליום שישי הקרוב, מועד שבו צפויה הפרקליטות להגיש נגדם כתבי אישום רשמיים.

עם כניסת החשודים לאולם הדיונים, התפרצו בני משפחת רזי לעברם בצעקות קשות. אימו של המנוח הטיחה בחשודים קריאות זעם, ואף פנתה לחשודות ואמרה: "מה אתן בוכות? רצחתן את הבן שלי!". הדיון הראשון התמקד בארבעת הקטינים תושבי אזור ירושלים, ולאחריו נערך הדיון בעניינן של שלוש החשודות הבגירות.

הרצח בדירת האירוח בנחלאות

פרשת הרצח התרחשה בחודש שעבר בדירת אירוח בשכונת נחלאות בירושלים. רזי ז"ל, תושב גבעת זאב בן 19, שהה בדירה יחד עם חברו ושתי צעירות. על פי נתוני החקירה והחשד המרכזי, אימו של אחד החשודים תיווכה בין הצעירות בדירה לבין חבורת נערים שהוזעקו למקום.

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אותם נערים הגיעו לדירה ותקפו באכזריות את רזי ואת חברו, תקיפה שבה מצא רזי את מותו בעוד חברו נפצע מדקירות. כידוע, החשוד המרכזי בפרשה, קטין בן 17, נעצר לאחר מצוד מורט עצבים שנמשך שבועיים וחצי, כאשר נתפס במנהרת הראל בדרכו לירושלים.

"הוא מת היום" - ראיות מפלילות

במהלך הדיון הציגה המשטרה ראיות דרמטיות, ובהן הודעות טקסט המעידות על כוונה מוקדמת ותכנון מוקדם לפגוע במנוח. בין היתר נחשפה הודעה ששלחה אחת החשודות לחברתה שבה נכתב "הוא מת היום", לצד הודעות מאיימות שנשלחו ישירות לרזי.

נציג המשטרה הבהיר באולם כי מדובר ברצח אכזרי ומתועד, והדגיש כי אף על פי שהצעירות לא ביצעו פיזית את הדקירות, הן היו "המוח" שעמד מאחורי האירוע והזמין את הרצח. כאמור, החשודות צפו באירוע בזמן אמת באמצעות שיחת וידאו ואף דרבנו את המבצעים להחריף את האלימות.