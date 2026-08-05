עונש מפתיע לנהגת שדרסה אישה למוות בכיכר המדינה

בפסיקה מרגשת שנחתמה השבוע בבית המשפט לתעבורה בתל אביב, הוחלט שלא לשלוח מאחורי סורג ובריח נהגת בת 67 שגרמה לתאונה קטלנית בכיכר המדינה לפני כמעט ארבע שנים. ההחלטה הייחודית התקבלה בעקבות עמדתה המרטיטה של משפחת הקורבן, שביקשה במפורש להימנע משלח הנהגת למאסר בפועל.

האירוע הטראגי התרחש כאשר הנהגת החנתה את רכבה במפרץ חניה מול חנות בכיכר המדינה, כשחזית הרכב פונה למדרכה. בשלב מסוים, בעת שישבה יחד עם בנה שהגיע לאסוף חליפה לחתונתו, לחצה בשגגה על דוושת התאוצה במקום על הבלם. הרכב זינק קדימה, עלה על המדרכה ודרס שלושה בני אדם שישבו על ספסל סמוך.

התוצאות היו הרסניות: הולכת רגל בת 36 נמחצה למוות בכניסה לחנות, בעוד שלושת הנפגעים האחרים פונו לאשפוז עם חבלות קשות. לאחר כפירה ראשונית, הודתה הנאשמת במסגרת הסדר טיעון בגרימת מוות ברשלנות ובחבלה של ממש.

הדרמה המשפטית

מחריד: יעקב ישראל מירושלים טבע למוות לעיני רעייתו וארבעת ילדיו בחוף בקפריסין קובי אטינגר | 13:40

הפרקליטות דרשה 13 חודשי מאסר בפועל ופסילת רישיון ארוכה, בטענה לרשלנות בינונית-גבוהה. מנגד, ההגנה הדגישה כי מדובר בטעות אנוש רגעית של לחיצה שגויה על הגז במקום הבלם, והזכירה את היעדר עברה הפלילי של הנהגת וכן את העובדה שהיא מטפלת בבעלה החולה באלצהיימר.

השופט אלעד שור קיבל את עמדת ההגנה וקבע כי רשלנותה הייתה ברף נמוך כתוצאה מ"טעות אנוש מצערת". עם זאת, הוא הדגיש בנחרצות: "מי שאינו כשיר – שלא יינהג". המשקל המכריע בפסיקה ניתן לבקשת משפחת המנוחה להימנע משלח הנהגת לכלא, מתוך תפיסה שהעול הנפשי שהיא נושאת הוא סוג של "מאסר עולם".

העונש שנגזר כלל תשעה חודשי עבודות שירות לתועלת הציבור, שמונה שנות פסילת רישיון נהיגה, ותשלום פיצויים בסך כולל של 85 אלף שקל לפצועים ולמשפחת המנוחה. הפסיקה מצטרפת לשורה של מקרים בהם בתי המשפט מתחשבים בנסיבות האישיות ובעמדת משפחות הקורבנות בקביעת העונש.

המקרה מדגים את המתח המתמיד בין הצורך בענישה מרתיעה לבין שיקולי השיקום והאנושיות, במיוחד כאשר מדובר בטעות אנוש טראגית שהותירה חותם בל יימחה על כל המעורבים.