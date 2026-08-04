בוא לזירה: סגן ראש עיריית ת"א מזמין את ממדאני לקרב איגרוף

העימות בין תל אביב לראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני מקבל תפנית בלתי שגרתית. גיא אבנר, סגן ראש עיריית תל אביב־יפו, הזמין את ממדאני לקרב אגרוף פומבי, כאשר ההכנסות מהאירוע יועברו לצדקה.

אבנר טען כי ממדאני מרבה לתקוף את ישראל, את צה"ל ואת יהודים בהתבטאויותיו, והבהיר כי מבחינתו הגיע הזמן להפסיק את העימות מרחוק ולעבור לזירה אחרת – זירת האגרוף.

ממדאני, שלא מפספס הזדמנות להשמיע ביקורת חריפה ואנטישמית כלפי ישראל מאז עלה לכותרות בעולם, השיא הגיע כאשר ממדאני הצהיר כי אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לעיר, הוא יפעל בהתאם לצו המעצר שהוצא נגדו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.

במקום להמשיך את העימות באמצעות כותרות, רשתות חברתיות והצהרות פוליטיות, הציע אבנר לממדאני לעלות איתו לזירה, עם כפפות אגרוף, כאשר המטרה המוצהרת היא לגייס כסף לצדקה.

אך האתגר לא הסתיים בכך. אבנר הציע כי הקרב עצמו ייערך דווקא בתל אביב, והוסיף לממדאני עקיצה ישירה: "אל תדאג, אתה לא תיעצר."

בשלב זה מדובר באתגר שהפנה אבנר לממדאני, ולא ידוע על הסכמה של ראש עיריית ניו יורק לקיים את הקרב או על מועד שנקבע לאירוע.