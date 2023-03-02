בניגוד לטענות: הספר של שרה נתניהו סיפר על הרגעים הקשים במספרה בכיכר המדינה בתל אביב כאשר המון אנשים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית צבאו על המספרה; "אני נכנסתי ללחץ כי אלפים עומדים על הדלת, והם לא בדיוק באו להפגין - הם באו בטירוף" | יאיר נתניהו: "הם לא מפגינים. הם גם לא אנרכיסטים. הם טרוריסטים, קמה כאן מחתרת אלימה" (חדשות)
אישה שסיימה להסתפר במספרה בתל אביב צילמה את רעיית ראש הממשלה נכנסת למספרה - ואלפי מפגיני שמאל הגיעו וחסמו את היציאה • נתניהו תקף: "צרים ומאיימים על רעייתי" • בן גביר: "חבורת אנרכיסטים פריבילגים" • גנץ ואהוד ברק קראו לפזר (חדשות)