מרדף דרמטי התרחש בסוף השבוע האחרון ברחובות תל אביב, כאשר שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו קטין בן 17, תושב מזרח ירושלים, בחשד לגניבת רכב. המרדף הסתיים במעצרו של החשוד בכיכר המדינה, לאחר שניסה להימלט רגלית מכוחות המשטרה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע החל במהלך פעילות יזומה של שוטרי התחנה, כאשר הבחינו ברכב חשוד הנוסע ברחובות העיר. עם סימון השוטרים לנהג לעצור, החל החשוד בנהיגה פרועה בניסיון להימלט מהמקום. במהלך הבריחה נטש החשוד את הרכב והחל במרדף רגלי שהסתיים בתפיסתו בכיכר המדינה.

בבדיקת הרכב שנתפס, גילו השוטרים כי על פי החשד פורק מכסה הפלסטיק הקדמי של הרכב, במטרה לאפשר את הנעתו ללא מפתח. הרכב הושב לבעליו, שדיווח קודם לכן על גניבתו.

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החשוד, קטין בן 17 תושב מזרח ירושלים, נעצר ונכלא בתחנת לב תל אביב, שם נחקר על מעורבותו במעשה. הבוקר (ראשון) הובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט לנוער, כאשר המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.

כזכור, בימים האחרונים מתמודדת המשטרה עם גל גניבות רכב ברחבי הארץ. לפני מספר ימים נעצרו ארבעה תושבי שטחים באשדוד בחשד למעורבות בגניבות רכבים, ובשבוע שעבר נתפסה חשודה במעלה אדומים שגנבה רכב בעת שבעליו נכנס לרכוש מאפים. המשטרה ממשיכה בפעילות אכיפה נרחבת במטרה לחסל את התופעה.