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מרדף דרמטי התרחש אמש (ראשון) ברחובות לוד, כאשר נהגת שניסתה להימלט מלוחמי מג"ב הובילה את הכוחות לדירת מסתור שבה התגלו 35 שוהים בלתי חוקיים. האירוע החל בפעילות יזומה של לוחמי מג"ב מרכז, שהבחינו ברכב חשוד ונתנו לנהגת אות לעצור - אך זו בחרה להאיץ את נסיעתה ולהימלט מהמקום בנסיעה מהירה תוך סיכון חיי אדם.