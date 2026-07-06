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מח"ש חוקרת

תיעוד חריג: לוחם מג"ב זרק רימון הלם לתוך רכב עם נוסעים וסגר את הדלת | צפו

מח"ש פתחה בחקירה נגד לוחם משמר הגבול שתועד זורק רימון הלם לתוך רכב עם נוסעים בקלנדיה • התיעוד מראה עימות קולני שהסתיים בזריקת הרימון וסגירת הדלת (משטרה)

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צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) פתחה הבוקר (שני) בחקירה נגד לוחם משמר הגבול, לאחר שתועד זורק רימון הלם אל תוך רכב עם נוסעים באזור קלנדיה. התיעוד, שנתפס במצלמות האבטחה במקום, מעלה שאלות קשות בנוגע להתנהלות הלוחם ולשימוש באמצעי כוח.

בתיעוד נראה לוחם מג"ב כשהוא ניגש לרכב, ובמקום מתפתח עימות קולני בין הנוסעים ללוחם. בשלב מסוים, הלוחם משליך רימון הלם אל תוך הרכב, וסוגר את דלת הרכב - ככל הנראה במטרה למנוע מהנהג לצאת עד שהרימון יתפוצץ בתוך הרכב.

יצוין כי אזור קלנדיה מהווה נקודה מתוחה באופן מתמיד, עם פעילות ביטחונית אינטנסיבית של כוחות צה"ל ומג"ב. רק לפני מספר ימים ביצעו כוחות הביטחון מבצע נרחב באזור, במהלכו סרקו כ-100 מבנים, החרימו יותר מ-10 כלי נשק ועצרו שישה מבוקשים.

מג"במח"שמשמר הגבולקלנדיהרימון הלם

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1
הוא אפילו לא נפצע
ברו

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