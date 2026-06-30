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הערבי ניסה לבלבל

השוטר הרים את ה"רמפה" בכניסה למרתף - וזה מה שגילה בתוך הגרב | צפו

כוחות משטרה פשטו על בית חשוד והחלו לחפש ממצאים בחורים ובסדקים. בשלב מסוים אחד השוטרים הרים את הרמפה הקטנה ברצפה - וזה מה שנמצא שם למטה | צפו (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב צפון תפסו אמש חפץ מסוכן ותחמושת רבה במהלך פעילות ממוקדת בעיר טמרה - במסגרת מבצע "רשת ברזל" שמובילה נגד הפשיעה החמורה ברחוב הערבי.

במהלך החיפוש, שהתנהל בבית מגורים בעיר, הצליחו השוטרים לאתר כלי נשק כשהוא מוסלק היטב מתחת למשטח עץ מאולתר המשמש כרמפת גישה בכניסה למרתף המבנה. צפו בתיעוד מרגעי המציאה.

במקום נעצר חשוד בהחזקת אמצעי הלחימה, צעיר תושב המקום בן 25, אשר נלקח מיד לחקירה ממושכת בתחנת המשטרה, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה ומיצוי הדין עמו.

תיעוד דרמטי מרגע החשיפה מציג את רגעי המפתח של הפעילות המשטרתית, כאשר לוחם מג"ב חובש כפפות מגן שחורות כורע ברך ומפרק חלק ממשטח העץ בכניסה למרתף. השוטר שולף מתוך חלל מוסתר וצר מתחת לרמפה גרב צבאית ירוקה ומאורכת, אשר שימשה כאמצעי הסוואה מאולתר להסתרת הנשק מפני כוחות הביטחון.

הלוחם פותח בזהירות את הגרב לעיני המצלמה, ושולף מתוכה אקדח חצי-אוטומטי שחור ומודרני. מיד לאחר מכן, הוא מתפעל את כלי הנשק, לוחץ על תפס המחסנית ומוציא מתוכו מחסנית ארוכה מלאה בכדורים חיים, המעידה על כך שהנשק היה מוכן לשימוש מיידי, ואף מציג אותה לראווה כהוכחה לחומרת הממצאים שנחשפו בשטח.

תפיסה זו מהווה חלק קטן מפעילות רחבת היקף שמנהל המחוז הצפוני של המשטרה סביב השעון, במטרה להילחם בתופעת הנשק הבלתי חוקי, לסכל אירועי אלימות מדממים ולמנוע את הגעתם של אמצעי לחימה לידי גורמים עברייניים. במשטרה מדגישים כי מאז תחילת השנה הנוכחית, נתפסו במחוז הצפוני בלבד למעלה מ-450 אמצעי לחימה קטלניים מסוגים שונים, בהם רובים, אקדחים ומטענים, לצד סיכולים ממוקדים של חמושים רגע לפני ביצוע ירי. בדוברות המשטרה שבו והבהירו כי הארגון ימשיך לפעול בנחישות, תוך הפעלת כלל האמצעים הטכנולוגיים והמודיעיניים העומדים לרשותו, כדי להבטיח את ביטחון הציבור ולשרש את תרבות האלימות והחזקת האמל"ח במגזר.

משטרהאקדחטמרה

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