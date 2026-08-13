נחשף: נתניהו תועד בלימוזינה המשוריינת החדשה, צפוף לשבת בתוכה

צי הרכבים הממשלתי והמאובטח של מדינת ישראל זוכה להתחדשות משמעותית, כאשר לאחרונה הגיעו לישראל שמונה לימוזינות משוריינות חדישות מדגם 'אאודי A8 סקיוריטי'. כך נחשף הערב (חמישי) באתר Ynet.

לפי הדיווח, של איתמר אייכנר, הרכבים היוקרתיים והממוגנים נכנסו כבר לפעילות מבצעית בשטח, וראש הממשלה בנימין נתניהו אף תועד השבוע כשהוא נוסע באחד מהם. זה קרה בסרטון שפרסם דוברו של נתניהו, טופז לוק, שבו נראה נתניהו מבקר בקניון מלחה בירושלים ומתקבל באהדה רבה.

עוד דווח כי הרכישה הנוכחית מגיעה לאחר שורה של עיכובים שנמשכו מספר שנים, בעיקר בשל אילוצים שנבעו ממגפת הקורונה ומאירועי המלחמה, אשר דחו את הצטיידות המדינה בכלי הרכב החדשים.

חלוקת הלימוזינות החדשות נעשתה לפי צרכי האבטחה של ראשי המדינה והאישים המאובטחים ביותר. ארבע מהלימוזינות הועברו במישרין למשרד ראש הממשלה לטובת נסיעותיו של נתניהו, שתי לימוזינות נוספות הוקצו לבית הנשיא עבור נשיא המדינה יצחק הרצוג, והשתיים הנותרות הועברו לשימוש שירות הביטחון הכללי. כלי רכב אלו מיועדים בין היתר להסעת אח"מים, ובפרט ראשי מדינות ושרים בכירים המגיעים לביקורים רשמיים בישראל כאשר קיימות לגביהם התרעות ביטחוניות חמות.

ההצטיידות החדשה נחשבת להשקעה תקציבית גדולה במיוחד, כשעלותו של כל רכב נאמדת לפי הדיווח בלפחות שלושה מיליון שקלים. על פי הנחיות מנהל הרכב הממשלתי, קיים צורך להחליף את כלי הרכב הללו מדי ארבע שנים, אך הצי הקודם, שנמצא על הכביש עוד משנת 2018, סבל מבלאי מתמשך ומשמעותי ביותר.

המשקל החריג של השריון והמיגון הכבד העמיס בצורה קיצונית על המנועים והביא להוצאות אחזקה יקרות מאוד, עד כדי כך שהמכוניות הישנות, שגמעו מאות אלפי קילומטרים, נזקקו לטיפולים במוסך בתדירות גבוהה של פעמיים בשבוע.

הדגם החדיש שהגיע כעת כולל התאמות מיגון ייחודיות שפותחו במיוחד עבור ישראל, בהתאם לדרישות ומפרט ביטחוני שגובש בשב"כ, תוך ליווי צמוד של נציגי השירות ומנהל הרכב במפעלי אאודי בגרמניה. הלימוזינות החדשות מעניקות מענה לאיומי טרור מעודכנים, ובכללם עמידות בפני ירי מנשק קל ומטעני צד. כמו כן, הוכנסה בהן מערכת מתקדמת לסינון גזים רעילים במקרה של מתקפה כימית ומערכת קשר אינטגרלית המאפשרת ליושבי הרכב להינעל בתוכו. לצד מערכות האבטחה והמיגון, הרכב כולל גם אבזור יוקרתי הכולל מקרר, ריפודי עור ודיפוני עץ מיוחדים, כאשר גורמים שנסעו ברכב ציינו כי בשל עובי המיגון המסיבי, חלל הישיבה הפנימי מרגיש צפוף למדי.