בגלל "שיקולים ביטחוניים": הטיסה הנחשקת שאל על נאלצה לבטל

חברת התעופה הישראלית אל על הודיעה היום (חמישי) על ביטול פתיחתו של הקו הישיר להאנוי, בירת וייטנאם, אשר תוכנן להתחיל לפעול בחודש אוקטובר הקרוב. ההחלטה הדרמטית התקבלה בעקבות הנחיה של גורמי הביטחון של מדינת ישראל, הכפופים להנחיות שירות הביטחון הכללי (שב"כ) והאמונים על אבטחת התעופה הישראלית, אשר הודיעו לחברה כי לא ניתן להעניק את האישורים הנדרשים להפעלת הקו באמצעות מטוסים וצוותים ישראליים. כך מסרה החברה.

הביטול מגיע לאחר שבטרם הכריזה החברה על פתיחת היעד החדש והמבוקש במזרח הרחוק, היא פעלה כבשגרה וקיבלה אישורים עקרוניים מהגורמים הרלוונטיים, ובהם גורמי הביטחון.

באל על ציינו כי לאחר שהשלימה החברה את כל ההיערכות התפעולית והמסחרית והשקיעה משאבים אדירים לטובת השקת הקו, נמסר פתאום מגורמי הביטחון כי לא ניתן לאשר את הטיסות במתכונת המתוכננת. בהיעדר אישורי הביטחון הנדרשים להפעלת הקו כסדרו, נמסר מהחברה כי לא נותרה כל ברירה אלא לבטל את פתיחתו.

מדוברות אל על נמסר כי: "בשל היעדר אישורים מגורמי הביטחון של מדינת ישראל המונחים על ידי השב״כ - אל על נאלצת לבטל את פתיחת הקו להאנוי".

בחברה הוסיפו והסבירו את השתלשלות העניינים: "ההחלטה התקבלה לאחר שגורמי הביטחון של מדינת ישראל, הכפופים להנחיות שירות הביטחון הכללי והאמונים על אבטחת התעופה הישראלית, הודיעו כי לא ניתן להעניק את האישורים הנדרשים להפעלת הקו באמצעות מטוסים וצוותים ישראליים. בטרם הכריזה אל על על פתיחת הקו, פעלה החברה כבשגרה וקיבלה אישורים עקרוניים מהגורמים הרלוונטיים, בינהם גורמי הביטחון. לאחר שהשלימה החברה את ההיערכות התפעולית והמסחרית והשקיעה משאבים אדירים, נמסר מגורמי הביטחון כי לא ניתן לאשר את הטיסות. בהיעדר אישורי הביטחון הנדרשים להפעלת הקו כסדרו, לא נותרה ברירה אלא לבטל את פתיחתו".

בעקבות הביטול, פנו בחברה לנוסעים שכבר הספיקו לרכוש כרטיסי טיסה ליעד החדש והציעו להם מתווה פיצוי ושינויים גמיש. מהחברה נמסר: "אנו מתנצלים בפני הנוסעים שרכשו כרטיסים ומציעים מדיניות שינויים גמישה הכוללת מספר אפשרויות: טיסה להאנוי דרך בנגקוק עם טיסת המשך בחברה זרה, ללא עלות נוספת; שינוי ליעד אחר ממגוון יעדי אל על, באותם תאריכים וללא עלות נוספת; החזר כספי מלא או שובר זיכוי למימוש עתידי".

בחברה הבהירו כי ביטול הטיסות בפועל יתבצע בהדרגה בהתאם למועדי ההמראה המתוכננים, והלקוחות שכבר הזמינו כרטיסים יקבלו על כך הודעה ייעודית החל מהשבוע הבא.