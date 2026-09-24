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ממשיך להתריס 

יוצר הסרט האנטישמי מגיב לסערה ומודיע: "יעלה לאינטרנט בחינם"

לאחר ביקורת ציבורית וסערת ענק, יובל אברהם הודיע כי הסרט נז"א יפורסם באינטרנט בחינם בקרוב | במקביל הגיב לטענות: "ביקורת זו לא בגידה" (בארץ)

מימין צילום מסך מהסרט, משמאל יובל אברהם (צילום: מאת LucaFazPhoto )

יובל אברהם, מיוצרי הסרט האנטישמי "נז"א" שחולל סערה בארץ, הודיע כי הסרט יהיה זמין לצפייה חופשית באינטרנט, ללא הגבלת זמן, כבר בנובמבר. בפוסט שפרסם בטוויטר כתב כי ההחלטה התקבלה יחד עם היוצרת השנייה רחל שור וה"גרדיאן" שהיו אחראים על הפקתו.

עד אז, לדבריו, נעשו פניות לבתי קולנוע בישראל כדי להציע להם את הסרט ללא עלות, בתקווה שיוקרן בארץ במקביל להקרנות ברחבי העולם. "אני יודע שיש ביקוש אדיר", טען.

אברהם התייחס גם לביקורת סביב הסרט וטען כי "הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי מקיף של שלוש שנים", וכי הפרטים בו "מאומתים ומוצלבים". לדבריו, "הוא ידבר בעד עצמו והאמת סופה להתבהר".

יובל אברהם ורחל שור בטקס חלוקת הפרסים בונציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

"ביקורת זה לא בגידה"

על ההאשמות בארץ בבגידה טען אברהם: "עיתונות היא לא בגידה. ביקורת היא לא בגידה. זו חובה של כל אזרח שממשלתו מבצעת פשעים לדעת ושל כל חייל שהיה עד להם לספר".

אברהם הדגיש כי הצגת האירועים ב אינה מבטלת, לדבריו, את טבח 7 באוקטובר. "ההכרה בזוועות בעזה לא מפחיתה לרגע מהטבח הנפשע של השבעה באוקטובר, שחמאס אחראי עליו, ושאין לו שום הצדקה", כתב.

בסיום התייחס לאיומים בשלילת אזרחותו ולסערה סביב הסרט, ואמר כי למרות "שבוע קשה" והמחיר האישי, הוא ורחלי מתכוונים לחזור לישראל ולהמשיך בפעילותם. "מה שבטוח: האיומים לא יעזרו. זה לא מרתיע אותנו", כתב.

הסרט "נז״א" מבוסס לטענת היוצרים על עדויותיהם של 24 חיילים וחיילות, העוסקות באופן שבו התנהלה הלחימה בעזה ובמדיניות האש של צה"ל. הסרט שמתיימר להאשים את ישראל בירי מכוון ושיטתי כלפי אזרחים ברצועה זכה לאחרונה לפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה.
עזהביקורת7 באוקטובריובל אברהםנז"א
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