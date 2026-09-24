בשורה למתרחצים החרדים בים: החוף הנפרד יעבור למיקום חדש?

אשקלון מתקרבת לבשורה משמעותית שעשויה לשנות מן היסוד את חוויית הרחצה של הציבור החרדי, הדתי והמסורתי בעיר ושל עשרות אלפי המבקרים הפוקדים אותה. הבוקר (חמישי) התקיים סיור מקצועי בהשתתפות ראש עיריית אשקלון תומר גלאם ומנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, כחלק מקידום הפתרון המיוחל לחוף הנפרד בעיר – העתקתו למיקום חדש ומתאים יותר והפעלתו במתכונת שתאפשר רחצה נפרדת לגברים ולנשים לאורך כל עונת הרחצה.

המהלך מקודם לאחר הכרזתו של ראש העיר תומר גלאם על רצונו להביא לפתרון משמעותי עבור משתמשי החוף הנפרד ולשדרג באופן יסודי את המענה הניתן להם כיום. במסגרת התוכנית נבחנת העתקת החוף למיקום חדש, נגיש ומתאים יותר, תוך שמירה מלאה על גדרי הצניעות.

השינוי המרכזי שנבחן הוא מעבר מהמתכונת הנהוגה כיום, שבה מוקצים ימים נפרדים לרחצת גברים וימים נפרדים לרחצת נשים, למודל שיאפשר רחצה לגברים ולנשים בהפרדה מלאה לאורך כל עונת הרחצה. בכך צפוי להינתן מענה רחב וזמין משמעותית למשפחות ולמבקרים.

לסיור שנערך הבוקר הגיעו מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, המשנה למנכ״ל משרד הפנים משה מור יוסף, מנהל אגף חופי רחצה ברק פוטולסקי, ס׳ הממונה על המחוז ריטה ברא ואנשי המקצוע במשרד הפנים.

ראש העיר תומר גלאם, יחד עם יועץ ראש העיר אליהו ברדא, סגן ראש העיר שי עמירה, חברי מועצת העיר אושרי פדלון, אבשלום יעקובי, הרב יעקב אביטן וחי דהרי, וכן נציגי האגף החרדי בעיריית אשקלון.

במהלך הסיור בחנו המשתתפים את האפשרויות העומדות על הפרק במטרה לאתר את הנקודה הנכונה והמתאימה ביותר לחוף החדש, בדגש על יצירת פתרון שישמור על גדרי הצניעות לכל אורך הדרך ויאפשר לציבור ליהנות מחוף רחצה ראוי ומותאם לצרכיו.

משרד הפנים מלווה את בחינת החלופות ופועל עם עיריית אשקלון והגורמים המקצועיים להשלמת הבדיקות הנדרשות, שתסלולנה את הדרך להכרזה על החוף הנפרד החדש ולקידום פעילותו לקראת עונת הרחצה הבאה.

קידום החוף הנפרד באשקלון הוא חלק ממהלך רוחבי שמוביל מנכ״ל משרד הפנים, ישראל אוזן, להסדרת חופי רחצה נפרדים ברחבי הארץ ולהרחבת המענה לכלל המגזרים והאוכלוסיות. המהלך נועד ליצור מערך חופי רחצה מגוון, נגיש ובטוח, המאפשר לכל ציבור ליהנות משירותי רחצה המותאמים לצרכיו ולאורחות חייו.

ראש העיר, תומר גלאם: "הציבור החרדי באשקלון נמצא לנגד עיניי, ואני רואה חובה לדאוג לצרכים שלו ולהעניק לו את המענים הטובים והראויים ביותר. הבטחתי שנעשה הכול כדי להביא פתרון אמיתי לחוף הנפרד, ואנחנו עובדים כדי לקיים את ההבטחה ולהביא בשורה משמעותית לציבור. אני רוצה להודות למנכ״ל משרד הפנים על הביקור והסיור ועל האוזן הקשבת והתמיכה בעיר אשקלון״.

מנכ״ל משרד הפנים, ישראל אוזן: ״אני מברך על היוזמה החשובה להקמת חוף נפרד חדש באשקלון, שירחיב את המענה לתושבי העיר ולמבקרים בה. משרד הפנים מקדם מהלך רוחבי להסדרת חופי רחצה נפרדים ברחבי הארץ, כחלק ממדיניות המבקשת להעניק שירות ראוי, נגיש ובטוח לכלל המגזרים והאוכלוסיות, בהתאם לצורכיהם ולאורחות חייהם. אני מודה לראש העיר תומר גלאם על היוזמה, המחויבות ושיתוף הפעולה. נמשיך לפעול יחד לקידום המהלך, תוך הקפדה על בטיחות הרוחצים ועל מתן מענה מיטבי לציבור כולו״.

מדובר בפרויקט רחב היקף, שההשקעה בו נאמדת בעשרות מיליוני שקלים, ושנועד לספק פתרון ארוך טווח לציבור החרדי, הדתי והמסורתי – הן לתושבי אשקלון והן לעשרות אלפי המבקרים המגיעים לעיר. כעת ממתינים להשלמת הבדיקות האחרונות ולהחלטה הסופית על המיקום – החלטה שאם תתקבל כמתוכנן, תביא עמה בשורה של ממש ותשנה באופן משמעותי את חוויית הרחצה של הציבור החרדי והדתי באשקלון.