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נס בערב יום הכיפורים

תיעוד דרמטי: הסוכה צנחה מהאוויר - עובר אורח נמלט על נפשו רגע לפני אסון

נס בשכונת שערי חסד: משבי רוח עזים תלשו סוכה ממרפסת בבניין מגורים והעיפו אותה הישר אל המדרכה והכביש • עובר אורח שצעד במקום קלט את הצל מלמעלה וברח ברגע האחרון | צפו (בארץ)

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דרמה ונס התרחשו בתחילת השבוע (ערב יום הכיפורים) ברחובות שכונת שערי חסד בירושלים, כאשר סוכה שהוקמה במרפסת באחת הקומות בבניין מגורים נתלשה ממקומה בעקבות משבי רוח עזים – ועפה הישר ללב הכביש והמדרכה.

בתיעוד מצלמות האבטחה הדרמטי שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראית השגרה ברחוב השקט כשלפתע מופיע עובר אורח הצועד על המדרכה. בשבריר שנייה, כשהוא מבחין בצל הענק ובחפצים המתרסקים מלמעלה, הוא קולט את הסכנה המיידית ונמלט.

תוך שניות בודדות, דפנות הסוכה, הסכך וקורות העץ הקורסות נחתו בדיוק במקום בו צעד רגעים ספורים קודם לכן.

תושבים בשכונה שהיו עדים למתרחש שחזרו את האירוע: "שמענו רעש אדיר של התרסקות. הסוכה פשוט התפרקה באוויר ועפה כמו עפיפון ענק במורד הבניין. רק בסיעתא דשמיא ובנס גלוי הולך הרגל הספיק לברוח, ואף אחד לא נפגע".
סוכהשערי חסד

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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אתם העורכים ממש דרמטיים בשביל ידיעה חדשותית, חחח. תיעוד דרמטי? ניצול מהמוות?
דני

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