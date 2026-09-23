בג״ץ הכריע: ההחלטה הדרמטית על חקירת השביעי באוקטובר

בג״ץ הודיע היום (רביעי) כי לא יכריע לפני הבחירות בעתירות הדורשות להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. השופטים הורו לממשלה להגיש הודעת עדכון בנוגע לעמדתה עד 15 בינואר, ובכך למעשה נדחית ההכרעה בסוגיה.

החלטת השופטים עולה בקנה אחד עם עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, שהודיעה בחודש שעבר כי היא תומכת בדחיית ההכרעה עד לאחר הקמת ממשלה חדשה. היועמ״שית נימקה את עמדתה באיפוק ובריסון הנהוגים בתקופת בחירות.

לצד תמיכתה בדחיית ההכרעה, בהרב־מיארה שבה והדגישה את עמדתה העקרונית בסוגיה, ולפיה ועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקירת מחדלי 7 באוקטובר.

העתירה להקמת ועדת חקירה ממלכתית הוגשה לבג״ץ כבר ביוני 2024 על ידי מכון זולת, חברי כנסת לשעבר, התנועה למען איכות השלטון בישראל, פורום "חומת מגן לישראל" ובני משפחות של חטופים, חיילים שנפלו ואזרחים שנרצחו ב־7 באוקטובר.

העותרים ביקשו להקים ועדה שתחקור את האירועים שקדמו למחדל והובילו אליו, ובהם תפקוד המערכת המדינית והציבורית, מערכת הביטחון ומערכי החירום.

לאחר פרסום עמדת היועמ״שית, "מועצת אוקטובר", המייצגת משפחות של נפגעי וחללי הטבח, קראה לממשלה שלא להמתין ולהקים ועדה באופן מיידי. "רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל להגיע לחקר האמת, להביא צדק למשפחות השכולות והכי חשוב, למנוע את האסון הבא", נמסר.

גם בתנועה לאיכות השלטון חלקו על עמדת היועמ״שית וקראו לבג״ץ להורות על הקמת הוועדה ללא דיחוי. "אי אפשר לקבוע שוועדת חקירה ממלכתית חיונית לחקר האמת, להזהיר שהעיכוב כבר עלול לגרום נזק לחקירה, ובאותה נשימה להציע לדחות אותה שוב", מסרו.

מנגד, הממשלה טענה ביולי כי בשל אילוצי לוח הזמנים של הכנסת לא הושלמה החקיקה להקמת ועדת חקירה לטבח. הממשלה ביקשה מבית המשפט שלא להתערב בסוגיה בתקופת הבחירות, בטענה שאופן חקירת אירועי 7 באוקטובר נמצא "בלב מחלוקת פוליטית בין המפלגות המתמודדות בבחירות".

הממשלה הודיעה עוד כי בכוונתה להחיל דין רציפות על הצעת החוק בכנסת הבאה ולהשלים את הליך החקיקה סמוך לאחר כינון הכנסת ה־26. כעת, בעקבות החלטת בג״ץ, הממשלה תידרש לעדכן את בית המשפט בעמדתה עד 15 בינואר.